Zukünftiges Pokémon TCG-Set enthüllt brandneue Seltenheitsstufe und bringt die 5. Generation wieder zurück

Die legendären Pokémon Reshiram und Zekrom bekommen Karten mit einer brandneuen Seltenheitsstufe.

Das warme Wetter der vergangenen Tage kündigt den bevorstehenden Sommer an. Was bietet sich da mehr an, als von den Tagen am Strand zu träumen? Na, sich auf die neueste Erweiterung des Pokémon Sammelkartenspiels zu freuen! So könnte es zumindest Fans aus Japan gehen, denn die müssen nicht mehr lange auf das duale Set “Black Bolt“ und “White Flare“ warten.

Duales Set “Black Bolt“ und “White Flare“ enthüllt

Kartenspielende Fans von Pokémon Weiss und Schwarz dürfte die Ankündigung besonders freuen, dass mit “Black Bolt“ und “White Flare“ am 06. Juni 2025 ein Set in Japan erscheint, das ähnlich wie die 151er-Erweiterung zuvor alle 156 Taschenmonster der Einall-Region aufgefrischt ins physische Sammelkartenspiel zurückbringt.

Falls ihr die fünfte Pokémon-Generation verpasst habt, oder einfach ein wenig in Nostalgie schwelgen wollt, haben wir unser altes Testvideo zu Pokémon Weiss und Schwarz ausgegraben:

Neue Karten-Seltenheitsstufe

Zwei der altbekannten Taschenmonster kehren in einer brandneuen Seltenheitsstufe zurück. Wer bietet sich da mehr an als die beiden legendären Pokémon auf den Spiele-Covern?

Reshiram und Zekrom erscheinen in einer besonderen Version der Secret-Rare-Seltenheitsstufe, die auf die Bezeichnung “BWR“ hört. Die beiden Karten sind vor allem von der Farbe des spezifischen Pokémons geprägt und haben einen holografischen Effekt.

Victini Promo-Karte: Ein ähnliches Design erhält auch die neue Promo-Karte von Victini, die Rot mit holografischem Effekt ausfällt. Anders als Reshiram und Zekrom ist das besondere Victini kein Teil der neuen Erweiterung, sondern kann in Japan in einem Turnier gewonnen, aus Promo-Päckchen gezogen oder über ein Lotterie-System gewonnen werden.

“Black Bolt“ und “White Flare“ in Deutschland

Bei uns erscheinen die meisten Karten aus dem dualen “Black Bolt“- und “White Flare“-Set wie im Rest der Welt am 18. Juli 2025 als Teil des Spezial-Sets “Karmesin & Purpur 10.5“ (via pokezentrum.de). Welche Karten genau und ob alle überhaupt hierzulande erscheinen, ist aktuell noch unklar.

Wie bei den vorherigen Spezial-Sets “151“ und “Prismatische Entwicklungen“ sollen auch für die 10.5er-Erweiterung Top-Trainer-Boxen, Ordner- sowie Poster-Kollektionen und Mini-Tin-Boxen erscheinen.

Weckt die neue Erweiterung mit Reshiram, Zekrom und den restlichen Pokémon der fünften Generation euer Interesse oder setzt ihr dieses Mal lieber aus?