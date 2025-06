Pokémon TCG führt neue Full Art-Karten ein, die es noch schwerer machen, an die heiß ersehnten Chase-Karten zu kommen

Womöglich braucht ihr ab dem "Mega-Entwicklung"-Set in Zukunft noch mehr Glück für die Chase-Karten.

Über zehn Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Pokémon X und Y sollen die beliebten Mega-Entwicklungen endlich auch im Sammelkartenspiel auftauchen. Dafür bekommen sie mit “Mega-Entwicklung“ sogar eine eigene Erweiterung spendiert. Zusätzlich dazu kommt auch eine andere Art von Karten hinzu, die es bisher in dieser Form noch nicht gegeben hat.

Full-Art-Item-Karten für das Sammelkartenspiel

The Pokémon Company hat kürzlich einen Trailer zur kommenden Erweiterung “Mega-Entwicklung“ veröffentlicht, der erste Karten aus dem neuen Set zeigt.

Neben den zahlreichen Pokémon-Karten bekommt ihr dabei auch zwei Item-Karten zu Gesicht, die ungewohnt aussehen. Dabei handelt es sich um ein "Sonderbonbon" sowie eine "Nachttrage". Das Ungewöhnliche daran: Es sind Full-Art-Versionen der Item-Karten, die bisher Pokémon- und Unterstützungs-Karten vorbehalten waren.

1:00 Pokémon TCG enthüllt zum ersten Mal starke Mega-Entwicklungs-ex-Karten

Autoplay

Die schlechte Nachricht

Wie Pokémon-TCG-Fan und TikTok-User unwrap_tcg bemerkt, entspricht die Seltenheitsstufe der Full-Art-Item-Karten der Secret Rarity. Das heißt grundsätzlich, dass die Nummerierung der Karten über diejenige des Sets hinausgeht (im Beispiel der Full-Art-Nachttrage entspricht das der Nummerierung 173/132). Diese Karten sind seltener als gewöhnliche Set-Karten.

Sollte The Pokémon Company bei der kommenden Erweiterung nichts an den Pull-Raten ändern, kann es gut sein, dass ihr anstelle einer Special-Illustration-Rare-Karte eine Full-Art-Item-Karte zieht. Und auch wenn letztere ein Novum sind, bleiben sie wohl weniger begehrt als die Chase-Karten des Spiels – also die Karten, die am stärksten oder am seltensten und damit am meisten begehrt sind.

Die gute Nachricht

Anders als bei den vielen Pokémon-Karten ist die Anzahl an Item-Karten überschaubar. Aktuell sind es 466 Stück (via Bulbapedia). Deswegen lassen sich insbesondere nützliche Item-Karten für gewöhnlich über eine längere Zeit verwenden, weswegen ihr von einem seltenen Item mehr habt als von einem seltenen Pokémon. Wir rechnen jedenfalls damit, in Zukunft einigen schicken Sonderbonbons während Duellen zu begegnen.

Am 10. Juli 2025 folgen mehr Informationen zum kommenden Set “Mega-Entwicklung“. Bei uns erscheint es dann am 26. September 2025.

Auf welche Karten aus dem “Mega-Entwicklung“-Set habt ihr ein Auge geworfen?