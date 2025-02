Pokémon TCG Pocket: Die 6 stärksten Decks im neuen A2A-Set "Licht des Triumphs"

Das sind die 6 stärksten Decks, die ihr mit den neuen Karten aus "Licht des Triumphs" machen könnt.

Pokémon TCG Pocket hat mit "Licht des Triumphs" ein neues Booster-Pack erhalten. Bei dem Set mit dem Codenamen A2A handelt es sich wieder um eine kleine Erweiterung mit gerade einmal 75 unterschiedlichen Karten. Wir listen hier sechs der Decks auf, die wir aktuell als mögliche Metadecks sehen.

Das sind die aktuellen Metadecks im Booster "Licht des Triumphs"

Bei den folgenden sechs Decks geht es vor allem darum, wie die neuen Karten bereits bestehende Metadecks erweitern und verbessern können. Deshalb listen wir hier auch Varianten auf, die ihr vielleicht schon kennt, die aber möglicherweise leicht anders sind als wir es bisher gewohnt waren.

Inhaltsverzeichnis:

Die aktuelle Meta findet ihr hier:

Erklärung der Abkürzungen:

UG = Unschlagbare Gene

= Unschlagbare Gene MI = Mysteriöse Insel

= Mysteriöse Insel KR = Kollision von Raum und Zeit

= Kollision von Raum und Zeit LT = Licht des Triumphs

= Licht des Triumphs P = Promo

Kokowei ex & Celebi ex

Wenn Kokowei ex eins nicht mehr brauchte, dann war es mehr Heilung – bekommt es aber trotzdem.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Owei (MI)

2x Kokowei EX (UG)

1x Celebi EX (MI)

1x Shaymin (KR)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x Trank

2x Erika

1x Zyrus

2x Perla

1x Leaf

1x Riesige Robe

1x Beulenhelm

Das macht das Deck so stark: Was brauchte das aktuell stärkste Deck im Spiel? Genau, Heilung. Und davon gibt es jetzt noch mehr mit dieser Variante mit Perla. Um die Karte aber spielen zu können, müsst ihr neben der Gras-Energie auch Wasser-Energie zu eurem Pool hinzufügen.

Da ihr aber sowohl für Celebi ex als auch Kokowei ex nur eine einzige Gras-Energie braucht, ist es danach egal, was für Energie ihr auf die Pokémon legt. Diese Variante gibt euch im besten Fall also 80 KP mehr Schadensheilung, dafür nehmt ihr in Kauf, dass ihr im schlechtesten Fall nicht angreifen könnt, wenn ihr keine Gras-Energie zieht.

Palkia ex & Perla

Palkia und auch alle anderen Wasser-Pokémon bekommen per Perla noch mehr Heilung.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Palkia ex (KR)

2x Manaphy (KR)

1x Arktos ex (UG)

1x Evoli (MI)

1x Aquana (MI)

1x Zyrus

2x Riesige Robe

2x Leaf

2x Perla

2x Misty

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

Das macht das Deck so stark: Wenn ein Energietyp noch etwas mehr Unterstützung brauchte, dann war das sicherlich nicht Wasser. Aber trotzdem gibt es jetzt Perla, die alle eure Pokémon um 40 KP heilt, sobald sie eine Wasser-Energie drauf haben. Zusammen mit einer Robe kann es so passieren, dass ihr damit einen Kampf im besten Fall komplett herumreißt.

Um Perla in das bestehende Deck einzubauen, könnt ihr entweder auf einmal Evoli + Aquana verzichten oder ihr nehmt eine Leaf und eine Robe raus. Wir empfehlen eher die Variante ohne ein zweites Evoli/Aquana.

Arceus ex & Dialga ex

Arceus ex bedankt sich bei Dialga für den Energieboost.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Arceus ex (LT)

2x Dialga ex (KR)

2x Meltan (UG)

2x Melmetal (UG)

1x Heatran (KR)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x Diam

1x Zyrus

1x Sabrina

1x Leaf

2x Riesige Robe

Das macht das Deck so stark: Wie schon zuvor ist Dialga perfekt dazu geeignet, Pokémon mit farbloser Energie zu boosten. So kann theoretisch nach kurzer Zeit schon Arceus ex angreifen. Mit Diam erhalten zudem alle Metall-Pokémon einen zusätzlichen Schutz vor gegnerischem Schaden.

Arceus ex & Iksbat

Iksbat ist die beste der neuen Arceus-Synergie-Karten.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Arceus ex (LT)

2x Darkrai ex (KR)

2x Zubat

2x Golbat

2x Iksbat (LT)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

1x Zyrus

1x Sabrina

2x Riesige Robe

2x Pokémon-Kommunikation

Das macht das Deck so stark: Den wahrscheinlich spannendsten Synergie-Effekt mit Arceus hat Iksbat. So wird das Pokémon im Grunde zu einem etwas stärkeren Quajutsu. Und wie in jedem Darkness-Deck darf auch Darkrai ex nicht fehlen.

Folipurba ex

Energieboost für alle Pflanzen-Pokémon ist in vielen Decks gerne gesehen.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Evoli (MI)

2x Folipurba EX (LT)

2x Celebi EX (MI)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x Erika

1x Zyrus

1x Sabrina

2x X-Initiative

2x Lucia

2x Riesige Robe

Das macht das Deck so stark: Dank der Fähigkeit von Folipurba, dass es im aktiven Spot Energie verteilen kann, gibt es viele Möglichkeiten für interessante Rückzugsstrategien, um Celebi im Hintergrund Runde für Runde bis zu vier Energie zuschieben zu können. Ob das aber auch im richtigen Kampf funktionieren wird, bleibt abzuwarten.

Barry & Staraptor

Barry und Staraptor ergeben eine interessante Methode, um mit nur einer Energie 130 Schaden zu machen.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Staralili (LT)

2x Staravia (LT)

2x Staraptor (LT)

2x Arktos ex (UG)

2x Pokémon-Kommunikation

2x Misty

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x Riesige Robe

2x Perla

Das macht das Deck so stark: Da das Deck auf einen Burst-Effekt mit Staraptor und Barry setzt, könnt ihr abseits davon viele andere Karten verwenden. In unserer Variante nehmen wir noch Arktos ex mit Misty und Wasser-Energie mit. Aber es sind auch noch andere Pokémon möglich wie Skaraborn und Relaxo, die mit Barry funktionieren, oder auch eine Pachirisu ex/Zapdos ex-Kombo. Es muss sich zeigen, womit Barry am besten einsetzbar ist.

Es scheint sich abzuzeichnen, dass die aktuellen Meta-Decks nicht komplett abgelöst werden. Denn Licht des Triumphs ist genau das, was es sein soll: ein kleines Booster-Set für zwischendurch. Es muss sich aber zeigen, ob vor allem Arceus, Perla oder vereinzelt andere Karten noch mehr in bestehenden Decks genutzt werden. Ein paar vielversprechende Karten wie Barry oder Iksbat gibt es aber trotzdem.

Wie findet ihr die neuen Karten? Habt ihr jetzt schon eine Karte, die euch besonders im Kampf nervt?