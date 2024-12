Das aktuelle Emblem-Event in Pokémon TCG Pocket ist so schwer, dass Spieler freiwillig aufgeben, um euch zu helfen

Im aktuellen Emblem-Event von Pokémon TCG Pocket müsst ihr euer Können beweisen - oder Glück haben.

Kürzlich ist das zweite Emblem-Event von Pokémon TCG Pocket gestartet. Ihr habt insgesamt vom 09. bis zum 16. Dezember 2024 Zeit, ein zusätzliches Emblem für euer Profil zu verdienen.

Anders als beim ersten Event müsst ihr nicht nur eine bestimmte Anzahl Siege sammeln. Zusätzlich dazu müsst ihr eure Siege der Reihe nach und ohne Unterbrechung erreichen, was das Event um ein Vielfaches erschwert. Deswegen schreitet die Community ein.

Pokémon TCG Pocket-Community hilft bei Emblem-Event

Während vermutlich noch genügend Spieler*innen probieren, die fünf Siege nacheinander für das Gold-Emblem zu erreichen, haben einige Glückspilze das Event bereits nach dem ersten Tag gemeistert.

Das führt dazu, dass einige dieser glücklichen Seelen weiterhin am Event teilnehmen – jedoch nur, um aufzugeben und anderen Spieler*innen ebenfalls zum Gold-Emblem zu verhelfen.

Ich bin tatsächlich auch selbst schon einem oder einer Spieler*in begegnet, die ein Match direkt aufgegeben und mir zum ersten Mal zu vier Siegen in Folge verholfen hat. Leider verlief das fünfte Kartenduell danach alles andere als zu meinen Gunsten und ich befinde mich wieder dabei, Siege zu stapeln, um hoffentlich das Gold-Emblem vor Ende der Woche freizuschalten.

Während ich also hoffentlich genügend Mal Kopf mit meinem Lavados-ex werfe, unterstütze ich bei jedem Fehlschlag meine Gegner*innen wie die Personen, die direkt aufgeben und fühle mich etwas wie Redditor kabigon2k, der folgendes Meme teilt:

Das Emblem-Event spaltet die Gemüter

Was die Spieler*innen, die direkt aufgeben, gut meinen, stört andere Mitglieder derselben Community. So entstehen zur gleichen Zeit Reddit-Threads, in denen User wie Renriak ihren Unmut teilen:

Was auf dem Meme elitär wirkt, ist vielmehr der Ausdruck von Frust darüber, dass einige Community-Mitglieder darauf bestehen, dass es das Richtige sei, anderen Spieler*innen durch Aufgeben zu helfen.

Die eine Seite sieht den Spaß am Event nicht, weil in den Kartenduellen noch zu viel von reinem Glück abhängig ist, sodass fünf Siege am Stück durch Pech zu einer enormen Herausforderung werden können. Die andere Seite versteht nicht, wieso Personen nicht einfach das Spiel spielen, ohne sich Möglichkeiten auszudenken, das eigentliche Gameplay zu umgehen.

Welche, und ob eine Seite recht hat, können wir euch nicht sagen. Wenn unterschiedliche Personen aufeinandertreffen, kommt es nun einmal zu Meinungsverschiedenheiten, wie das neueste Emblem-Event von Pokémon TCG Pocket erneut beweist.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefällt euch das aktuelle Emblem-Event?