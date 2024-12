Pokémon TCG Pocket: Alle aktuellen Promokarten und wie ihr sie freischaltet

Wir liste euch alle Promokarten aus Pokémon TCG Pocket auf und sagen, welche ihr aktuell noch bekommen könnt.

Neben dem "Unschlagbare Gene"-Set könnt ihr in Pokémon TCG Pocket auch besondere Promokarten abstauben. Was es mit denen auf sich hat, welche es bislang gab und welche ihr aktuell abstauben könnt, erklären wir euch hier im Artikel.

Auf GamePro seid ihr immer auf dem aktuellen Stand: Wir werden den Promokarten-Artikel für euch aktuell halten. Ihr seht im Artikel also stets, welche Karten ihr derzeit bekommen könnt und welche es bereits gab.

So gelangt ihr an Promokarten

Um an Promokarten zu gelangen, müsst ihr meist an speziellen Events teilnehmen, die nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums stattfinden. Habt ihr sie verpasst, gibt es zumindest aktuell keine Möglichkeit, um an die besonderen Karten zu gelangen.

Bei den Events handelt es sich beispielsweise um spezielle Wunderwahlen oder Kampf-Herausforderungen, in denen ihr Promo-Kartenpacks abstauben könnt. Manch Promokarte könnt ihr sogar nur bekommen, wenn ihr das kostenpflichtige Premium-Abo abgeschlossen habt.

Alle Promokarten, die ihr aktuell bekommen könnt

Nachfolgend listen wir die Promokarten auf, die ihr aktuell in Pokémon TCG Pocket bekommen könnt.

01 - Trank

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Bedingung: Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen

Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen Effekt: Heilt 20 Schadenspunkte bei einem Pokémon

02 - X-Initiative

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Bedingung: Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen

Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen Effekt: Rückzugskosten des aktiven Pokémons werden um 1 verringert

03 - Handperiskop

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Bedingung: Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen

Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen Effekt: Gegner zeigt seine Handkarten

04 - Pokédex

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Bedingung: Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen

Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen Effekt: Zeigt die oberen 3 Karten des eigenen Kartendecks

05 - Pokéball

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Bedingung: Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen

Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen Effekt: Holt 1 zufälliges Basis-Pokémon aus dem eigenen Deck auf die Hand

06 - Rote Karte

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Bedingung: Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen

Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen Effekt: Der Gegner mischt seine Handkarten in sein Deck und zieht 3 neue Karten

07 - Forschung des Professors

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Bedingung: Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen

Könnt ihr im Ingame-Shop für 2 Shop-Tickets kaufen Effekt: Zieht 2 Karten aus dem eigenen Deck

09 - Pikachu

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Bedingung: Könnt ihr im Ingame-Shop für 1 Premium-Ticket kaufen

Könnt ihr im Ingame-Shop für 1 Premium-Ticket kaufen Attacke: Nagen (20 Schaden)

10 - Mewtu

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Bedingung: Premium-Abo abschließen

Premium-Abo abschließen Attacke: Powerschuss (120 Schaden)

Wie ihr ohne Geld auszugeben an die Mewtu-Promokarte gelangt, erklären wir euch in folgendem Artikel:

Mehr zum Thema Neue Mewtwo-Karte ist da und Fans feiern das Design von Dennis Michel

18 - Bisaflor

Verfügbar bis: 13. Dezember

13. Dezember Bedingung: Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Bisaflor zu ziehen

Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Bisaflor zu ziehen Attacke: Megasauger (80 Schaden, 30 Heilung)

19 - Quajutsu

Verfügbar bis: 13. Dezember

13. Dezember Bedingung: Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Quajutsu zu ziehen

Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Quajutsu zu ziehen Attacke: Schleierschlitzer (60 Schaden)

Schleierschlitzer (60 Schaden) Fähigkeit: Wasser-Shuriken: Fügt einmal pro Zug einem gegnerischen Pokémon 20 Schaden zu

20 - Alpollo

Verfügbar bis: 13. Dezember

13. Dezember Bedingung: Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Alpollo zu ziehen

Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Alpollo zu ziehen Attacke: Überraschungsangriff (50 Schaden)

21 - Onix

Verfügbar bis: 13. Dezember

13. Dezember Bedingung: Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Onix zu ziehen

Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Onix zu ziehen Attacke: Schollenbrecher (70 Schaden)

22 - Pummeluff

Verfügbar bis: 13. Dezember

13. Dezember Bedingung: Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Pummeluff zu ziehen

Beim Drop-Event (Bisaflor) gegen die CPU kämpfen. Wer gewinnt, bekommt ein Promo-Kartendeck und hat die Chance daraus Pummeluff zu ziehen Fähigkeit: Gesang: Versetzt das aktive gegnerische Pokémon in Schlaf

23 - Bisasam

Verfügbar bis: 20. Dezember

20. Dezember Bedingung: Taucht in der Wunderwahl auf

Taucht in der Wunderwahl auf Attacke: Rankenhieb (40 Schaden)

24 - Magnetilo

Verfügbar bis: 20. Dezember

20. Dezember Bedingung: Taucht in der Wunderwahl auf

Taucht in der Wunderwahl auf Attacke: Kugelblitz (20 Schaden)

Diese Promokarten gibt es nicht mehr

All die Promokarten, die wir euch jetzt aufführen, könnt ihr nicht mehr in Pokémon TCG Pocket bekommen. Ob sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auftauchen oder wir sie durch die bald kommende Tauschfunktion von Freund*innen bekommen können, ist derweil noch unklar.

11- Chaneira

12 - Mauzi

13 - Smettbo

14 - Lapras EX

15 - Pikachu

16 - Piepi

17 - Menki

Was ist mit Promokarte Nr. 8?

Promokarte Nr. 8 wurde bislang noch nicht enthüllt und derweil herrscht innerhalb der TCG-Community ein großes Rätselraten darüber, welches Pokémon auf ihr zu sehen ist.

Welches Taschenmonster mit ihr in Verbindung gebracht wird, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen:

Das ist der aktuelle Stand, was Promokarten in Pokémon TCG Pocket anbelangt. Sobald neue Karten enthüllt werden, halten wir euch hier im Artikel auf dem Laufenden.

Habt ihr noch Fragen zu den Promokarten, stellt sie uns gerne im GamePro-Kommentarbereich.