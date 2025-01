Pokémon TCG Pocket-Spieler schafft das fast Unmögliche: Zieht Godpack nur mit Full-Art Karten... und es sind nur Digdas

Bei all den Karten in Pokémon TCG Pocket sollte man doch eigentlich selten Duplikate in einem Pack haben – außer man ist dieser Pechvogel.

In Pokémon TCG Pocket gehört bekanntlich eine große Portion Glück dazu, wenn ihr seltene Karten abstauben wollt. Besonders die Full-Art-Karten, die ein alternatives Artwork zeigen, sind deshalb begehrt.

Man sollte also meinen, dass ein Fan ordentlich Glück hatte, als er oder sie ein sogenanntes Godpack gezogen hat, das nur Karten der Seltenheitsstufe ☆ oder höher enthält. Dabei schwang aber wohl auch eine gehörige Portion Pech mit, denn der Fan hat tatsächlich fünfmal die gleiche Karte bekommen. Zumindest eine Person konnte er oder sie damit glücklich machen.

Pokémon-Fan zieht seltenes Godpack, wird mit fünf Digdas abgestraft

Den ungewöhnlichen Pull hatte Reddit-User Gekk0uga37 in seiner Wunderwahl entdeckt und direkt mit der Community geteilt. Wie auf dem Screenshot hier zu sehen ist, konnte ein Spieler oder eine Spielerin ein seltenes Godpack ziehen, das mit einer Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 0,05 Prozent auftaucht. Das lässt sich daran erkennen, dass nur Karten mit Sterne-Seltenheit enthalten sind.

Das Witzige an der ganzen Sache kommt aber erst noch: Der Fan hat nämlich fünfmal hintereinander die exakt gleiche Karte gezogen, nämlich das alternative Artwork für Digda aus dem Pikachu-Boosterpack:

Und es kommt sogar noch besser: Während der Fan sich vermutlich über die ganzen Duplikate geärgert haben dürfte, war Redditor Gekk0uga37 über den Fund anscheinend sehr glücklich. Wie die Person nämlich schreibt, fehlte ihr noch genau eine 1-Stern-Karte aus den Unschlagbare Gene-Boosterpacks – nämlich ausgerechnet Digda. Da kommt eine Wunderwahl, bei der man nicht falsch tippen kann, doch wie gerufen.

Nahezu unmögliche Wahrscheinlichkeit

Ob das gezeigte Bild echt ist oder der User hier mit Bildbearbeitung nachgeholfen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering, solch ein Pack zu ziehen. 1-Stern-Karten tauchen in Godpacks mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent auf, Digda ist außerdem eines von insgesamt acht 1-Stern-Karten im Pikachu-Pack.

Damit liegt die Wahrscheinlichkeit bei 5 Prozent, überhaupt ein Digda zu ziehen. Gleich fünf 1-Stern-Digdas dürften damit mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,00003125 Prozent in God-Packs auftreten.

Wenn wir jetzt noch bedenken, dass God-Packs selbst nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 Prozent auftauchen, beträgt die Gesamtwahrscheinlichkeit dieses Pulls also gerade einmal 0,000000015625 Prozent, wenn unsere eingestaubten Mathekenntnisse uns nicht im Stich lassen!

Damit dürfte es also wirklich lächerlich selten vorkommen, so eine Auswahl an Karten zu ziehen – aber unmöglich ist es natürlich nicht. Auch auf Reddit amüsiert sich die Community entsprechend über den Screenshot.

Während einige ebenfalls rätseln, ob das Bild wirklich echt sein kann, fragen andere den Thread-Ersteller scherzhaft, welche Karte er gezogen hat. Der hat natürlich auch direkt einen neuen Screenshot dazu gepostet, der wenig überraschend zeigt, dass er tatsächlich ein Digda ergattert hat.

Habt ihr auch schon Packs mit unwahrscheinlichen Duplikaten gezogen?