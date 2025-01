In Pokémon TCG Pocket war ich der größte Glückspilz, dann hab ich das Spiel verstanden und bin jetzt der größte Pechvogel!

Dennis wird in Pokémon TCG Pocket vom Pech verfolgt.

Glück und Pech liegen ja bekanntlich nah beieinander. Doch Pokémon TCG Pocket hat mich in den vergangenen Wochen regelrecht durch ein Wechselbad der Gefühle geschickt und mich aktuell zum gefühlt größten Pechvogel unter der Sonne gemacht.

Warum ich mich lange als waschechten Glückspilz angesehen, mich dann stark vom Spiel und den Entwickler*innen veräppelt gefühlt habe und nun Tag für Tag vom Sammelkartenspiel enttäuscht werde, das will ich euch erzählen.

Dennis Michel Dennis ist mit der ersten Generation der kleinen Taschenmonster groß geworden, wird allerdings mit der Hauptreihe seit vielen Jahren nicht mehr warm. Dafür konnten ihn zuletzt Pokémon Go und jetzt Pokémon TCG Pocket wieder faszinieren. Auch, da er seit seiner Kindheit ein großer Kartensammler ist und kein Paninini-Heft vor ihm sicher war.

Schon wieder eine neue Karte!!!

Ist man noch recht unerfahren mit einem neuen Spiel, kann es immer wieder vorkommen, dass einem die ein oder andere Mechanik nicht so ganz klar ist. Schaffen es die Entwickler dann noch, einen mit einer recht ungünstigen Übersetzung ins Deutsche zu verwirren, ist das Chaos perfekt.

Worauf ich hinaus will. Mache ich eine Wunderwahl, wähle eine der fünf verdeckten Karten, blitzt an der oberen linken Ecke stets "Neu!" auf. So sieht das Ganze übrigens aus:

Grandios! Schon wieder eine neue Karte - dachte ich...

Zwar mag das im Nachhinein reichlich naiv wirken, doch ich dachte noch bis in den November hinein, dass ich der größte Pokémon-Glückspilz aller Zeiten bin und ständig eine neue Karte meinem Pokèdex hinzufüge.

Erst im Gespräch mit Kollege und TCG-Fan Bastie kam mir die große Erleuchtung. Von wegen Glück, das "Neu!" gibt mir lediglich an, dass eine weitere Karte im Pokédex gelandet ist. Na toll! Für mich als alten Panini-Hasen, der einzig darauf aus ist, sein Fußball-Sammelheft oder wie hier alle Taschenmonster einmal zu fangen, ein herber Rückschlag.

Aus "Glück" wurde die größte Pechsträhne

Aber gut, jedes Mal eine neue Karte bei der Wunderwahl zu ziehen, wäre auf Dauer auch etwas zu leicht. Allerdings konnte ich zu der Zeit noch nicht erahnen, welche Pechsträhne mich beim Öffnen der Booster-Packs ereilen sollte.

Aktuell fehlen mir beim "Unschlagbare Gene"-Set noch 5 Karten, bei "Mysteriöse Insel" sogar nur noch eine Karte.

Es ist fast geschafft und die Sets sind voll.

Diese Karten wollen einfach nicht in meine Sammlung: Pikachu-ex, Hypno, Mewtu, Smogmog, Kangama und Garados-ex.

Zwar sind die beiden ex-Karten natürlich super selten und die Karte von Garados-ex erscheint lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,333 %, doch der Rest sind lediglich Karten der 3 Diamanten-Kategorie.

Seit mittlerweile zehn Tagen ziehe ich jedoch sowohl aus Packs als auch aus der Wunderwahl nur Karten, die ich bereits zigfach habe. Nidoqueen als 3 Diamanten-Karte ist jetzt schon ganze 6 Mal in meinen Pokédex gewandert und ich kann die Nashorndame nicht mehr sehen. Dabei ist zumindest bei der Wunderwahl die Wahrscheinlichkeit die gewollte Karte zu ziehen stets 1 zu 5.

Erschwerend kommt hinzu, dass ich das Premium-Abo abgeschlossen habe und sogar jeden Tag noch ein weiteres Pack öffnen darf. Aber auch das hilft nicht und mein TCG Pocket-Erlebnis ist gerade ein einziges Trauerspiel und ich gefühlt der größte Pechvogel der Welt.

Die neue Erweiterung, die Ende Januar erscheinen soll, kann daher nicht schnell genug kommen, damit ich endlich mal wieder eine frische Karte ziehe.

Wie sieht es bei euch aus. Seid ihr auch vom Pech verfolgt oder habt ihr eure Decks bereits komplettiert?