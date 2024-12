Pokémon TCG Pocket: Neue Mewtwo-Karte ist da und Fans feiern das Design

Die neue Karte von Mewtwo kommt bei Fans des Sammelkartenspiels super an.

Mewtwo ist weiter eines der beliebtesten Taschenmonster und auch in Pokémon TCG Pocket ein äußerst begehrter Fang, den man gerne in der eigenen Sammlung hat. Zwar könnt ihr das legendäre Pokémon bereits aus dem aktuellen "Unschlagbare Gene"-Set in der normalen und der ex-Variante ziehen, seit heute ist jedoch noch eine weitere Mewtwo-Karte hinzugekommen.

So kommt ihr an die neue Mewtwo-Karte

Das dritte Mewtwo ist als Promokarte erschienen, an die ihr nur kommt, wenn ihr ein aktives Premium-Abo habt. Bevor ihr jetzt vollkommen verständlich "Ok, dann ohne mich" sagt, haben wir eventuell eine Lösung für euch.

Zunächst einmal ist hier die neue Promokarte von Mewtwo:

Um die neue Karte von Mewtwo zu bekommen, müsst ihr nichts weiter tun als ein aktives Premium-Abo zu haben.

So kommt ihr kostenlos an ein Premium-Abo: Habt ihr euch Premium bislang nicht geholt, könnt ihr das für 14 Tage kostenlos tun. Wir würden euch nur raten, das Abo direkt über den App Store wieder zu kündigen, was problemlos möglich ist. Der Service erlischt dann einfach nach Ablauf der Zeit.

Habt ihr Premium abonniert, bekommt ihr die Promokarte hingegen in Windeseile und ohne größeren Aufwand. Geht einfach auf "Missionen" und ist Premium aktiv, wandert die Karte in euren Besitz über. Easy!

Diese Vorteile bietet der Premiumpass: Für 9,99 Euro im Monat bekommt ihr jeden Tag ein zusätzliches Boosterpack und schaltet zudem Premium-Missionen frei, die euch einzigartige Promokarten und Items bringen.

Fans sind vom Design der Mewtwo-Karte begeistert

Wenn Pokémon TCG Pocket aus unserer Sicht eine Sache wirklich ganz fantastisch macht, dann sind es die Designs vieler Karten. Hier haben sich die Zeichner wirklich sehr viel Mühe gegeben, um entweder coole oder einfach schicke Motive zu erstellen.

Und die Mühe wird auch von Fans des Sammelkartenspiels honoriert. Den Beitrag "Die neue Mewtwo-Promokarte ist einfach nur dope" im Subreddit von PTCGP haben bereits über 4.400 Personen geliket und pflichten dem Thread-Ersteller bei.

In den kommenden Wochen und Monaten dürft ihr euch übrigens noch auf viele weitere neue Karten freuen. So soll laut einem Leak am 17. Dezember ein kleines Mini-Set erscheinen, ehe dann Ende Januar die erste große Erweiterung ins Spiels kommt

Zwischendurch findet natürlich auch noch das ein oder andere Event statt und die bereits fest für Anfang 2025 versprochene Tauschfunktion steht ebenfalls an.

Wie findet ihr das Design der neuen Karte von Mewtwo und seid ihr generell mit dem Look der Sammelkarten zufrieden?