Pokémon TCG Pocket: Fans glauben, dass ihr mit diesem Trick seltene Booster-Packs erkennt – was dahintersteckt und wieso das nichts mit den 'God Packs' zu tun hat

Kurz nach der Veröffentlichung machen Gerüchte über Kartenpackungen mit geknickten Ecken die Runde.

Ein ganz bestimmter Aspekt an der aktuellen Lage von Pokémon TCG Pocket versetzt uns zurück in die Schulzeit. Nein, wir meinen nicht das offensichtliche Kartensammeln und -tauschen auf dem Pausenhof, sondern vielmehr die Gerüchte, die mit einem frischen Spiel auftauchen.

Besonders über seltene Booster-Packs wird gerade Einiges gemunkelt, das uns an das Mew unter dem Truck in Pokémon Rot und Blau oder den geheimen Luigi-Modus in Super Mario 64 erinnert. An beidem ist wahrscheinlich ähnlich viel Wahres dran wie an den Gerüchten des Mobile-Spiels.

Geknickte Ecken am Booster-Pack bedeuten seltene Karten – stimmt das wirklich?

Vielleicht habt ihr es bereits mitbekommen – vom Internet oder sogar euren Freund*innen, die gerade ebenfalls fleißig Packungen in Pokémon TCG Pocket öffnen: Es gibt eine Theorie, die besagt, dass Kartenpackungen mit einem gebogenen Eck seltenere Karten enthalten sollen.

Manchmal soll es ausschließlich seltene Karten regnen, in anderen Fällen sollen es zumindest Karten sein, die ihr noch nicht besitzt. In den Gerüchten hat sich noch keine bestimmte Logik verfestigt.

Hier seht ihr, wie Jedis_tm auf X, ehemals Twitter, die Theorie sogar mit einem Beweisvideo teilt:

Tatsächlich habe ich auch schon selbst vor einigen Tagen von meinem Partner von genau dieser Theorie erfahren und seitdem regelmäßig nach den Packungen mit den gebogenen Ecken gesucht.

Diese habe ich dank der Dreh-Funktion bei der Packungsauswahl immer wieder erkannt, meine Resultate ähnelten aber eher denen von X-User pkmndotgg:

Kurz gesagt: Ich bin nicht von der Theorie überzeugt und auch im Internet finden sich keine stichfesten Beweise dafür. Es hilft den Gerüchten nicht, dass einheitliche Erklärungen und Beweise fehlen.

Das soll keinesfalls als Angriff gegen die Personen gelesen werden, die an die Gerüchte glauben und sie weiterverbreiten. Solche geheimen Tricks gehören zu einem frischen Spiele-Release nun mal einfach dazu.

Das bedeutet übrigens nicht, dass es keine seltenen Packungen in Pokémon TCG Pocket gibt.

Das sind die seltenen Packungen, die auch als “God Packs“ bekannt sind

Die God Packs in Pokémon enthalten ausschließlich Karten, die der Seltenheitsstufe Secret Rare im Sammelkartenspiel entsprechen. Das bedeutet nicht nur, dass alle gezogenen Karten richtig selten sind, sondern auch, dass sie eine schöne Illustration vorweisen.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Die God Packs existieren sowohl im physischen Sammelkartenspiel als auch in Pokémon TCG Pocket. In diesem TikTok könnt ihr sehen, wie ein Fan im Mobile-Game eine solche Packung mit einem Illustrations-Pikachu öffnet (übrigens ohne zu untersuchen, ob eine der oberen Ecken gebogen ist):

Die God Packs sind seit dem Jahr 2019 Teil des Pokémon-Sammelkartenspiels – damals jedoch ausschließlich in Japan. Seit der Erweiterung Karmesin & Purpur – 151 des Sammelkartenspiels aus dem September 2023 sind die God Packs auch international integriert.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Seid ihr vom Trick der gefalteten Booster-Packungen überzeugt?