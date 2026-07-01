Pokémon Wind und Welle: Leak verrät schon die Typen-Kombinationen der Gen 10-Starter und es gibt einen klaren Sieger

Wir wissen schon eine ganze Weile, wie die neuen Starter-Pokémon in Wind und Welle aussehen werden. Jetzt kennen wir vielleicht auch die Typen-Kombinationen.

Profilbild von David Molke

David Molke
01.07.2026 | 17:28 Uhr

Pokémon Wind und Welle: Das sind die drei Starter-Pokémon der 10. Generation. Pokémon Wind und Welle: Das sind die drei Starter-Pokémon der 10. Generation.

Es dauert zwar noch eine ganze Weile, bis wir Pokémon Wind und Welle spielen dürfen, aber dafür gibt es bereits jede Menge Infos zum Spiel – und Leaks. Der neueste dreht sich um die Starter-Pokémon der 10. Generation und ihre Typen-Kombinationen. Das "beste" steht damit fest und es weist auch noch eine Besonderheit auf.

Pokémon Wind und Welle: Gen 10-Leak zu Typen-Kombinationen der Starter

Braubel, Pomfifi und Gekkua heißen die drei neuen Starter-Pokémon des Gen 10-Spiels Wind und Welle. Braubel ist wenig überraschend ein Pflanzen-Pokémon, Pomfifi der Feuer-Starter und das Wassergecko-Pokémon Gekkua ist der Wasser-Starter. Er ähnelt etwas dem Gen 8-Starter Memmeon, ist aber nicht ganz so süß. Hier seht ihr sie nochmal im Trailer:

Video starten 3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Laut dem Twitter-User und Pokémon-Leaker Light gibt es jetzt aber womöglich auch die sekundären Typen als Leak. Das Ganze ist natürlich noch mit größter Vorsicht zu genießen und alles andere als final oder offiziell bestätigt. Nichtsdestrotrotz könnte da was dran sein und das wären die geleakten Kombinationen:

  • Browt aka Braubel: Pflanze/Boden
  • Geckua aka Gekkua: Wasser/Psycho
  • Pombon aka Pomfifi: Feuer/Fee

Außerdem erklärt Light, dass die letzte Evolutionsstufe von Pomfifi nicht auf zwei, sondern auf vier Beinen durch die Gegend laufen wird. Das ist in der Regel bei Feuer-Pokémon eigentlich andersherum. Aber das war noch nicht alles: Es sehe aus wie eine Mischung aus Hund und/oder Löwe (keine große Überraschung, tut es ja auch schon so).

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Reaktionen fallen eindeutig aus

Sehen wir uns die Typen-Kombinationen in der großen Ranglisten-Tabelle an, wird deutlich, dass eines dieser drei Starter-Pokémon den anderen beiden glasklar überlegen ist. Pomfifi sollte eure Wahl sein, wenn ihr ein Pokémon wollt, das die Attacken aller anderen Typen möglichst gut wegstecken kann – vorausgesetzt, der Leak stimmt.

Mehr zur Gen 10:
Wann kommt Pokémon Wind und Welle? Eine harmlose Anime-Ankündigung grenzt den Release-Zeitraum weiter ein
von Jusuf Hatic
Pokémon Wind und Welle: Welchen Starter werdet ihr wählen - Braubel, Pomfifi oder Gekkua?
von Samara Summer

Die Kombination Feuer/Fee ist statistisch gesehen auf jeden Fall die widerstandsfähigere. Pflanze/Boden und Wasser/Psycho rangieren deutlich darunter.

Einige Fans freuen sich sehr darüber, weil sie ohnehin immer das Feuer-Pokémon wählen, bei anderen überwiegt Bedauern darüber, dass es so unausgeglichen wirkt. Fest steht auf jeden Fall, dass bei diesen Kombinationen Pomfifi "das beste" Starter-Pokémon wäre.

Welches werdet ihr auswählen? Wie findet ihr die Kombinationen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Wind und Welle

Pokémon Wind und Welle

Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 32 Minuten

Pokémon Wind und Welle: Leak verrät schon die Typen-Kombinationen der Gen 10-Starter und es gibt einen klaren Sieger

20.05.2026

Pokémon Wind und Welle sind ab sofort auf Amazon vorbestellbar

20.05.2026

Pokémon Wind & Welle: Release, Plattformen und mehr - Alle Gerüchte und Infos zur 10. Generation

28.04.2026

Pokémon Wind und Welle: Bessere Grafik reicht mir nicht, die Welt muss endlich lebendiger werden – und Pokopia hat vorgemacht, wie es geht

21.04.2026

Wann kommt Pokémon Wind und Welle? Eine harmlose Anime-Ankündigung grenzt den Release-Zeitraum weiter ein
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Alle aktuellen Pokémon TCG Pocket-Events auf einen Blick - Diese Karten und Items könnt ihr euch verdienen   4     1

gerade eben

Alle aktuellen Pokémon TCG Pocket-Events auf einen Blick - Diese Karten und Items könnt ihr euch verdienen
Sieht besser aus als ohne – Wertvolle Gengar-Karte sieht durch Druckfehler aus, als ob sie einen Knick hätte, obwohl sie in perfektem Zustand ist

vor einer Minute

"Sieht besser aus als ohne" – Wertvolle Gengar-Karte sieht durch Druckfehler aus, als ob sie einen Knick hätte, obwohl sie in perfektem Zustand ist
PS Plus Essential für Juli 2026 enthüllt: Das sind die 3 neuen Bonus-Spiele   1

vor 7 Minuten

PS Plus Essential für Juli 2026 enthüllt: Das sind die 3 neuen Bonus-Spiele
Pokémon Wind und Welle: Leak verrät schon die Typen-Kombinationen der Gen 10-Starter und es gibt einen klaren Sieger

vor 32 Minuten

Pokémon Wind und Welle: Leak verrät schon die Typen-Kombinationen der Gen 10-Starter und es gibt einen klaren Sieger
mehr anzeigen