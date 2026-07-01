Pokémon Wind und Welle: Leak verrät schon die Typen-Kombinationen der Gen 10-Starter und es gibt einen klaren Sieger

Pokémon Wind und Welle: Das sind die drei Starter-Pokémon der 10. Generation.

Es dauert zwar noch eine ganze Weile, bis wir Pokémon Wind und Welle spielen dürfen, aber dafür gibt es bereits jede Menge Infos zum Spiel – und Leaks. Der neueste dreht sich um die Starter-Pokémon der 10. Generation und ihre Typen-Kombinationen. Das "beste" steht damit fest und es weist auch noch eine Besonderheit auf.

Pokémon Wind und Welle: Gen 10-Leak zu Typen-Kombinationen der Starter

Braubel, Pomfifi und Gekkua heißen die drei neuen Starter-Pokémon des Gen 10-Spiels Wind und Welle. Braubel ist wenig überraschend ein Pflanzen-Pokémon, Pomfifi der Feuer-Starter und das Wassergecko-Pokémon Gekkua ist der Wasser-Starter. Er ähnelt etwas dem Gen 8-Starter Memmeon, ist aber nicht ganz so süß. Hier seht ihr sie nochmal im Trailer:

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Autoplay

Laut dem Twitter-User und Pokémon-Leaker Light gibt es jetzt aber womöglich auch die sekundären Typen als Leak. Das Ganze ist natürlich noch mit größter Vorsicht zu genießen und alles andere als final oder offiziell bestätigt. Nichtsdestrotrotz könnte da was dran sein und das wären die geleakten Kombinationen:

Browt aka Braubel: Pflanze/Boden

Geckua aka Gekkua: Wasser/Psycho

Pombon aka Pomfifi: Feuer/Fee

Außerdem erklärt Light, dass die letzte Evolutionsstufe von Pomfifi nicht auf zwei, sondern auf vier Beinen durch die Gegend laufen wird. Das ist in der Regel bei Feuer-Pokémon eigentlich andersherum. Aber das war noch nicht alles: Es sehe aus wie eine Mischung aus Hund und/oder Löwe (keine große Überraschung, tut es ja auch schon so).

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Die Reaktionen fallen eindeutig aus

Sehen wir uns die Typen-Kombinationen in der großen Ranglisten-Tabelle an, wird deutlich, dass eines dieser drei Starter-Pokémon den anderen beiden glasklar überlegen ist. Pomfifi sollte eure Wahl sein, wenn ihr ein Pokémon wollt, das die Attacken aller anderen Typen möglichst gut wegstecken kann – vorausgesetzt, der Leak stimmt.

Die Kombination Feuer/Fee ist statistisch gesehen auf jeden Fall die widerstandsfähigere. Pflanze/Boden und Wasser/Psycho rangieren deutlich darunter.

Einige Fans freuen sich sehr darüber, weil sie ohnehin immer das Feuer-Pokémon wählen, bei anderen überwiegt Bedauern darüber, dass es so unausgeglichen wirkt. Fest steht auf jeden Fall, dass bei diesen Kombinationen Pomfifi "das beste" Starter-Pokémon wäre.

Welches werdet ihr auswählen? Wie findet ihr die Kombinationen?