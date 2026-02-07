Pokémon Gen 10: Release, Plattformen und mehr - Alle Gerüchte und Infos zu Codename Gaia

Hier ist alles, was wir bereits zum nächsten Hauptableger der Pokémon-Reihe wissen.

Mit Pokémon Karmesin und Purpur ist die neunte Generation der Reihe bereits 2022 erschienen. Aktuell ist außerdem Pokémon-Legenden: Z-A in Entwicklung, allerdings handelt es sich dabei nicht um die zehnte Generation – wir brauchen hier also keine oder nur wenige neue Pokémon erwarten.

Dass Gen 10 trotzdem kommt, steht bereits fest. Dank eines riesigen Leaks bei Entwickler Game Freak kennen wir auch schon eine Menge angeblicher Infos dazu. Wir fassen sie euch hier zusammen.

Letztes Update am 07. Februar: Diesen Monat feiert Pokémon wieder den jährlichen Pokémon Day Ende Februar und dort wird voraussichtlich auch Gen 10 aka Winds and Waves angekündigt. Wir fassen hier alle bisherigen Leaks und Infos zusammen.

Release: Wann erscheint Pokémon Gen 10?

Hierzu gibt es bislang noch keine offiziellen Informationen. Zwischen den letzten Generationen lagen jeweils drei Jahre. Der bekannte Pokémon-Insider Riddler_Khu hatte aber bereits im März 2024 angeteast, dass wir Gen 10 erst zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe bekommen – was auf 2026 fällt.

Da wir 2025 bereits Pokémon-Legenden: Z-A bekommen und der Ableger laut dem Leaker "nicht zu früh im Jahr" erscheinen soll, wirkt ein 2026-Release für Pokémon Gen 10 also zumindest nicht unwahrscheinlich. Zudem wurde mit dem neuesten Leak ein Release im kommenden Jahr erneut bestätigt.

Plattformen: Kommt Pokémon Gen 10 für Nintendo Switch und Switch 2?

Eine der Infos aus dem großen Hacking-Angriff auf Game Freak enthüllt, dass Gen 10 sich für die Nintendo Switch 2 in Entwicklung befinden soll.

Nicht mehr auf Switch 1? Aktuellen Gerüchten nach, wird das Spiel exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Im großen Pokémon-Leak von 2024 war noch eine Switch 1-Version zu finden, jedoch soll sich das neuesten Informationen von Centro Leaks nach geändert haben und das Spiel kommt nur für die neue Konsole.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, allerdings sind neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen. Alles Wichtige dazu lest ihr hier: Mehr zum Thema Massiver Hacker-Angriff bei Game Freak enthüllt neue Pokémon-Generation, Infos zur Switch 2 und mehr von Dennis Müller

Gibt es einen Trailer zu Pokémon Gen 10?

Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer oder offizielles Bildmaterial zur nächsten Generation. Hier müssen wir uns also noch gedulden.

Auf der nächsten Seite gehen wir auf Gerüchte rund um den Namen, dem Setting und den möglichen Pokémon ein, die euch in Gen 10 erwarten könnten.

