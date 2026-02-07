Pokémon Gen 10: Release, Plattformen und mehr - Alle Gerüchte und Infos zu Codename Gaia

Das nächste Pokémon-Spiel nach Legends Z-A ist in Arbeit. Wir fassen zusammen, was zur 10. Generation bereits bekannt ist.

Eleen Reinke
07.02.2026 | 14:00 Uhr

Zum Angebot

Hier ist alles, was wir bereits zum nächsten Hauptableger der Pokémon-Reihe wissen. Hier ist alles, was wir bereits zum nächsten Hauptableger der Pokémon-Reihe wissen.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Mit Pokémon Karmesin und Purpur ist die neunte Generation der Reihe bereits 2022 erschienen. Aktuell ist außerdem Pokémon-Legenden: Z-A in Entwicklung, allerdings handelt es sich dabei nicht um die zehnte Generation – wir brauchen hier also keine oder nur wenige neue Pokémon erwarten.

Dass Gen 10 trotzdem kommt, steht bereits fest. Dank eines riesigen Leaks bei Entwickler Game Freak kennen wir auch schon eine Menge angeblicher Infos dazu. Wir fassen sie euch hier zusammen.

Letztes Update am 07. Februar: Diesen Monat feiert Pokémon wieder den jährlichen Pokémon Day Ende Februar und dort wird voraussichtlich auch Gen 10 aka Winds and Waves angekündigt. Wir fassen hier alle bisherigen Leaks und Infos zusammen.

Release: Wann erscheint Pokémon Gen 10?

Hierzu gibt es bislang noch keine offiziellen Informationen. Zwischen den letzten Generationen lagen jeweils drei Jahre. Der bekannte Pokémon-Insider Riddler_Khu hatte aber bereits im März 2024 angeteast, dass wir Gen 10 erst zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe bekommen – was auf 2026 fällt.

Da wir 2025 bereits Pokémon-Legenden: Z-A bekommen und der Ableger laut dem Leaker "nicht zu früh im Jahr" erscheinen soll, wirkt ein 2026-Release für Pokémon Gen 10 also zumindest nicht unwahrscheinlich. Zudem wurde mit dem neuesten Leak ein Release im kommenden Jahr erneut bestätigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Video starten

Plattformen: Kommt Pokémon Gen 10 für Nintendo Switch und Switch 2?

Eine der Infos aus dem großen Hacking-Angriff auf Game Freak enthüllt, dass Gen 10 sich für die Nintendo Switch 2 in Entwicklung befinden soll.

Nicht mehr auf Switch 1? Aktuellen Gerüchten nach, wird das Spiel exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Im großen Pokémon-Leak von 2024 war noch eine Switch 1-Version zu finden, jedoch soll sich das neuesten Informationen von Centro Leaks nach geändert haben und das Spiel kommt nur für die neue Konsole.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht:

Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, allerdings sind neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen.

GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Alles Wichtige dazu lest ihr hier:

Mehr zum Thema
Massiver Hacker-Angriff bei Game Freak enthüllt neue Pokémon-Generation, Infos zur Switch 2 und mehr
von Dennis Müller
Massiver Hacker-Angriff bei Game Freak enthüllt neue Pokémon-Generation, Infos zur Switch 2 und mehr

Gibt es einen Trailer zu Pokémon Gen 10?

Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer oder offizielles Bildmaterial zur nächsten Generation. Hier müssen wir uns also noch gedulden.

Auf der nächsten Seite gehen wir auf Gerüchte rund um den Namen, dem Setting und den möglichen Pokémon ein, die euch in Gen 10 erwarten könnten.

Was erwartet ihr euch von der neuen Pokémon-Generation?

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon Karmesin
Tipp Nintendo eShop
Pokémon Karmesin

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Karmesin & Purpur

Pokémon Karmesin & Purpur

Genre: Rollenspiel

Release: 18.11.2022 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 28 Minuten

Pokémon Gen 10: Release, Plattformen und mehr - Alle Gerüchte und Infos zu Codename Gaia

vor 2 Tagen

Pokémon Karmesin/Purpur Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick

10.10.2025

Pokémon-Fan demonstriert, wie schwierig es ist, die Taschenmonster von den ersten Editionen auf die neuesten Spiele zu übertragen

09.10.2025

Pokémon Karmesin/Purpur: Schnappt euch jetzt Shiny-Koraidon und Miradon mit einem Code: Das müsst ihr dafür tun

19.09.2025

Pokémon Karmesin/Purpur verschenkt jetzt das 4. legendäre Shiny in Folge auf Level 75 - Schnappt es euch via Geheimgeschenk
mehr anzeigen
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon Karmesin
Tipp Nintendo eShop
Pokémon Karmesin

ANZEIGE

Aktuelle Artikel
alle anzeigen
77 Zoll OLED-Fernseher jetzt 59% günstiger: Top-Angebot bei MediaMarkt gestartet!

vor 5 Minuten

77 Zoll OLED-Fernseher jetzt 59% günstiger: Top-Angebot bei MediaMarkt gestartet!
Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst   1

vor 22 Minuten

Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst
Pokémon Gen 10: Release, Plattformen und mehr - Alle Gerüchte und Infos zu Codename Gaia   1

vor 22 Minuten

Pokémon Gen 10: Release, Plattformen und mehr - Alle Gerüchte und Infos zu Codename Gaia
PS5-Spiele im MediaMarkt-Sale: Die 10 besten Angebote von Ghost of Yotei bis Nioh 3

vor 2 Stunden

PS5-Spiele im MediaMarkt-Sale: Die 10 besten Angebote von Ghost of Yotei bis Nioh 3
mehr anzeigen