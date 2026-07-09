Pokémon Wind & Welle überhäuft uns angeblich mit neuen Pokémon: Über 300 neue Spezies und Formen sollen laut Leak kommen

Bekommt Pokemon Wind und Welle 300 neue Pokemon?

Stimmt dieser neue Leak zu Pokémon Wind und Welle, dann steht uns der bislang größte Schwung neuer Pokémon aller Zeiten bevor. Eine Quelle von Centro LEAKS behauptete vor wenigen Tagen auf X, dass die 10. Generation über 300 brandneue Pokémon sowie Pokémon-Formen einführen soll. Oder in anderen Worten: Der Pokédex wird offenbar proppenvoll.

300 neue Pokémon in Wind & Welle?

Bevor ihr euch aber zu früh freut (oder aufgrund der schieren Menge frischer Taschenmonster in Überforderung verfallt), eine Klarstellung: Hierbei handelt es sich um ein Gerücht, das ihr mit höchster Vorsicht genießen solltet. Die Verantwortlichen hinter Centro LEAKS schreiben selbst, dass sie zunächst gezögert hätten, den angeblichen Leak überhaupt zu posten.

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

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Jedoch habe Centro mit anderen Quellen gesprochen, die angeblich eine ähnlich hohe Zahl neuer Pokémon erwähnt haben. Also veröffentlichte Centro den angeblichen Leak schließlich doch auf X. "Also ja, nehmt es mit Vorsicht, aber wir sind von der Richtigkeit dieser Information überzeugt genug, um sie zu veröffentlichen", heißt es in diesem Post.

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Also, was steckt konkret dahinter?

Laut CENTRO Leaks-Quelle "kruwashibamaste" soll Wind und Welle konkret 307 neue Taschenmonster einführen.

Insgesamt verfüge der Pokédex der 10. Generation 531 Slots, umfasst also demnach 307 neue Monster und 224 altbekannte Pokémon als früheren Generationen.

Wichtig: Unter den 307 neuen Pokémon sollen sich aber auch neue Pokémon-Formen (also womöglich ein Äquivalent zu Alola-Formen sowie angeblich auch spezifische Wetterformen) befinden. Wir bekommen also nicht 307 komplett neue Spezies zu Gesicht, sondern eben auch Abwandlungen bereits bekannter Monster.

Unklar ist also, wie viele Pokémon von den 307 also tatsächlich neu sind. Einige Fans befürchten, dass wir eher mit neuen Formen überhäuft werden könnten. Wiederum andere sorgen sich aufgrund der schieren Anzahl Neuankömmlinge um die Qualität der Pokémon-Designs: "Das bedeutet: Es kommen sehr schlechte Designs auf uns zu. Einall (Unova) von vorne", meint eine Person auf X.

Eine X-Umfrage von Centro offenbart allerdings, dass sich von über 25.000 Teilnehmenden über 80 Prozent über die über 300 neuen Monster freuen würden, knapp 20 Prozent halten das für zu viel.

Stimmt der Leak, dann steht uns ein Rekordzuwachs neuer Pokémon bevor: Pokémon Schwarz und Weiß aka Gen 5 führte damals 156 neue Monster ein, danach folgen Rot/Blau mit 151 Pokémon und Rubin/Saphir mit 135.

307 ist also echt eine Hausnummer. Aber wie bereits erwähnt: Genießt diese Angabe mit Vorsicht. Offiziell bestätigt ist das nicht.

Pokémon Wind und Welle soll 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, dieses könnte allerdings im Rahmen des Pokémon Days 2027 am 27. Februar 2027 enthüllt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Freut ihr euch eigentlich auf Pokémon Wind & Welle und werdet die neuen Editionen direkt zum Release im kommenden Jahr zocken?