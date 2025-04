Eins der besten Preis-Leistungs-Soundsysteme auf Amazon ist gerade so günstig, das ist schon fast frech!

Die Ultimea Poseidon D50 hat nicht nur eine Soundbar, sondern auch einen Subwoofer und zwei erweiternde Lautsprecher.

Wer sich zu seinem Fernseher keine Soundbar dazu kauft begeht in meinen Augen einen groben Fehler. Denn egal ob 4K-TV oder nicht: Der Sound ist bei Fernsehern immer mies. Eine Soundbar, die ihr ganz einfach an euren TV anschließen könnt, ist ein riesiges Upgrade, das sich meiner Meinung nach jeder leisten sollte.

Es geht aber noch besser und mit besserem Surround-Sound, und zwar mit einem 5.1 Soundsystem. Diese bestehen nicht nur aus einer Soundbar, sondern haben noch mehr Lautsprecher, die sich über den gesamten Raum verteilen. Und mein Preis-Leistungs-Tipp ist gerade super stark reduziert!

Was bedeutet 5.1 Sound im Detail?

Das Prinzip ist schnell erklärt: Bei einem 5.1 Soundsystem werden höhere und mittlere Tonfrequenzen über fünf verschiedene Kanäle abgespielt. Die 1 steht für den einen Kanal, durch den in diesem Fall tiefere Töne ausgespielt werden. So setzt sich das Soundsystem konkret zusammen:

Eine zentrale Soundbar mit drei verbauten Tonkanälen

Zwei zusätzliche Lautsprecher für Surround-Sound

Ein externer Subwoofer für starken Bass

Mit dieser Aufstellung der Lautsprecher hört ihr den Sound von überall.

Das Ulitmea Poseidon D50 Soundsystem ist im Angebot auf Amazon gerade drastisch reduziert und kostet weit unter 200€ – bei anderen Herstellern bekommt ihr diesen Preis nicht einmal die Hälft einer normalen Soundbar!

Surround-Sound vom feinsten: Die Vorteile eines 5.1 Soundsystems

Durch die Tatsache, dass der Sound bei einem 5.1 System nicht nur von vorne, sondern auch von hinten oder der Seite kommen sorgt dafür, dass ihr den Sound wesentlich räumlicher wahr nehmt, als würde er nur von vorne kommen. Außerdem fühlt sich der Ton dadurch insgesamt auch echter an, da ihr räumlich ausmachen könnt, ob ein Geräusch von oben, der Seite oder von vorne kommt. Das garantiert eine tiefere Immersion bei Filme, Serien und Spielen.

Der externe Subwoofer sieht unscheinbar aus, hat aber ordentlich Wumms.

Das System ist denkbar einfach eingerichtet und dank 6m Kabel zum Verbinden der einzelnen Lautsprecher könnt ihr so gut wie überall platzieren. Der Subwoofer funktioniert sogar komplett kabellos, also bis auf das Stromkabel versteht sich. Mit dem Fernseher könnt ihr das System auch per Kabel oder via Bluetooth verbinden.

5.1 ist euch zu wenig? Dann holt euch das 7.1 Soundsystem

Das Ultimea Aura A60 bietet euch nicht nur zwei, sondern gleich vier zusätzliche Lautsprecher, sodass ihr insgesamt sieben Kanäle für den Ton habt. Und das Beste: Es ist gerade auf Amazon ebenfalls im Angebot und kostet damit nur etwas mehr als das Poseidon D50, bleibt aber immer noch unter 200 Euro.

Doch egal für welches der Systeme ihr euch entscheidet: Ihr bekommt einen mehr als guten Sound für euren TV. Und das zu einem Preis wo ich mich regelmäßig frage, ob die Hersteller daran überhaupt etwas verdienen.