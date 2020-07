Stolzer Preis der weltweit größten SSD ist bekannt

Die PS5 und Xbox Series X kommen beide mit einer schnellen SSD (Solid State Drive) auf den Markt. Nichts desto trotz werden auch die Spiele immer umfangreicher und größer, was sich beim Speicherplatz bemerkbar macht.

Es ist aber möglich den Speicher der Next Gen-Konsolen durch eine SSD zu erweitern. Schneller und großer Speicher hat aber seinen Preis - vor allem für die weltweit größte SSD von Nimbus Data. Die 100 TB ExaDrive DC SSD kostet nämlich stolze 40.000 USD (via TechRadar).

400 USD pro TB Speicher

Wem die 1 TB bei der Xbox Series X bzw. die 825 GB der PS5 nicht ausreicht, wird sich wohl über eine Erweiterung des Speichers Gedanken machen müssen. Wie wäre es also mit der Weltrekord-SSD von Nimbus Data? Deren 100 TB-Modell ist aktuell die weltweit größte SSD und dürfte definitiv genug Platz bieten, wenn sie denn nicht so teuer wäre. Der Preis (in US-Dollar), der bis vor kurzem nur auf Anfrage mitgeteilt wurde, machte der Hersteller nun neben dem 50 TB-Modell auch auf seiner Webseite öffentlich:

100 TB 40.000 USD 400 USD pro TB 50 TB 12.500 USD 250 USD pro TB

Ein paar Daten: Die 100 bzw. 50 TB-Modelle sind entweder als SATA- oder SAS-Modell verfügbar. Beide haben den Chiptyp eMLC, sind 3,5 Zoll groß und haben eine Garantie von fünf Jahren. Während die Lese- und Schreibgeschwindigkeit bis zu 500/460 MB/s beträgt, liegt der IOPS-Wert (Input/Output Operations Per Second) bei 114.000/105.000.

Die 100 TB ExaDrive DC ist mit der Leistung und Hardware aber eher für die Industrie und das Militär gedacht, statt für die Konsole. Wer den Speicher seiner PS5 bzw. Xbox Series X nachträglich also erweitern will, dem legen wir die folgenden Artikel dazu ans Herz:

Was sagt ihr zu der weltweit größten SSD auf dem Markt?