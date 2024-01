Nur 2,99€ im PS Store: Dieses hervorragende Action-RPG gibt's gerade mit 90% Rabatt – aber nur noch für einen Tag

Prey gibt es jetzt besonders günstig für PS4/PS5.

Sony hat zum Start des neuen Jahres noch einmal ordentlich nachgelegt und den Sale im PlayStation Store um rund 2.000 neue Angebote erweitert. Einige der Deals laufen allerdings schon ziemlich bald aus, weshalb ihr euch beeilen solltet – so auch bei diesem Spiel, das mit gerade mal 2,99€ aktuell enorm günstig ist.

Um dieses Angebot im aktuellen PlayStation Store-Sale geht es:

Spiel: Prey

Preis im aktuellen Januar-Sale: 2,99 Euro

2,99 Euro Regulärer Preis: 29,99 Euro (90 Prozent Rabatt)

29,99 Euro (90 Prozent Rabatt) Angebot gültig bis: 06. Januar 2024

Das bietet euch Prey

7:21 Prey - Test-Video zum Alien-Shooter à la Bioshock

Genre: Ego-Shooter, Action-RPG

Ego-Shooter, Action-RPG Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC GamePro-Wertung: 85

Darum geht's: Prey trägt den gleichen Namen wie der Ego-Shooter-Klassiker von 2006, hat aber kaum inhaltliche Bezüge zum Vorgänger. Stattdessen schlüpft ihr im Spiel in die Haut von Morgen Yu. Der oder die Protagonist*in erwacht auf einer Raumstation, die von feindseligen Aliens überrannt wurde und muss nun nicht nur überleben, sondern auch herausfinden, was eigentlich auf der Station Talos I passiert ist.

Dabei stehen euch nicht nur verschiedene Schusswaffen zur Auswahl, ihr könnt euch auch die Fähigkeiten der Aliens aneignen und verschiedene Talentbäume ausbauen, um so etwa Geschütztürme zu manipulieren, Hologramme zu erzeugen, euch in Gegenstände zu verwandeln oder getötete Feinde als Verbündete auferstehen zu lassen.

Die Pro- und Contra-Punkte für Prey:

Pro : für Fans von Bioshock und Dishonored

: für Fans von Bioshock und Dishonored Pro : unterschiedliche Enden durch Entscheidungen

: unterschiedliche Enden durch Entscheidungen Pro : jede Menge spielerische Freiheit

: jede Menge spielerische Freiheit Contra : Charaktere zu blass

: Charaktere zu blass Contra : viel Fleißarbeit

: viel Fleißarbeit Contra: einige unfair schwere Stellen

Habt ihr Prey also bisher verpasst, seid aber neugierig geworden, ist jetzt der beste Zeitpunkt, um einmal in das Spiel reinzuschnuppern. Allerdings müsst ihr euch beeilen, das Angebot im PS Store Sale läuft nämlich nur noch bis zum 6. Januar 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit. Danach kostet das Spiel regulär wieder 29,99€, sofern ihr kein PS Plus Extra-Abo habt – hier ist Prey nämlich ebenfalls enthalten.

Habt ihr noch Empfehlungen aus dem aktuellen Sale im PS Store?