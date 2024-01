Diesen Switch-Hit hatte niemand auf dem Schirm: Kostet nur 2,99 Euro und lässt Mario und Zelda hinter sich in Japan

Das Früchtespiel Suika Game kostet gerade einmal einen Appel und ein Ei.

Im Nintendo eShop finden sich aktuell zahlreiche günstige Spiele. Bei der Fülle an kleineren Titeln und günstigen Angeboten fällt es zuweilen schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Bei folgendem Spiel könnt ihr bedenkenlos zuschlagen: Dieses kostet gerade einmal 2,99 Euro und ist in Japan das am häufigsten heruntergeladene eShop-Game des Jahres 2023.

Um folgendes Spiel handelt es sich:

Suika Game

Preis im eShop: 2,99 (regulärer Preis)

2,99 (regulärer Preis) Genre: Puzzle

Aktuell im eShop-Angebot und das Geld allemal wert:

Das steckt hinter Suika Game und darum ist es so erfolgreich

Früchte? Puzzle? Bevor ihr jetzt denkt: "Ach, hör mir auf, das ist nix für mich!", hergehört: In Japan wurde das kleine knuddelige Spiel im vergangenen häufiger heruntergeladen als Nintendos stärkste Pferde im Stall aka Mario Bros. Wonder, Pikmin 4 und Zelda: Tears of the Kingdom. Im eShop-Download-Ranking auf der offiziellen japanischen Website steht Suika Game auf Platz 1.

Oder in anderen Worten: Suika Game ist ultra-beliebt, und das liegt am wunderbar simplen Spielprinzip, das etliche Spieler*innen und Spieler motiviert an den Bildschirm fesselt. Dass der Wassermelonen-Spaß in Japan so oft heruntergeladen wurde, dürfte natürlich auch am günstigen Preis liegen. Zudem wurde der Titel stark von japanischen Streamer*innen gespielt und erlangte damit nur noch mehr Aufmerksamkeit.

Mehr zum kuriosen Hintergrund des Spiels lest ihr hier:

So funktioniert's: In Suika-Game müsst ihr unterschiedliche Früchte in einem Einmachglas aufeinanderstapeln und sammelt dadurch Punkte.

Das untere Video vom Streamer Ludwig zeigt euch, wie das Gameplay von Suika-Game konkret aussieht:

Das Spielprinzip ist allerdings komplexer, als es zunächst den Anschein hat: Denn um das Spiel zu meistern und möglichst viele Punkte zu erlangen, müsst ihr taktisches Gespür an den Tag legen und Früchte klug miteinander kombinieren, sodass ihr eine größere Frucht erhaltet. Die größtmögliche im Spiel ist die begehrte Wassermelone. Gleichzeitig müsst ihr verhindern, dass eure Früchte über den Rand des Glases purzeln.

Falls ihr also einen Switch-Titel für kurzweiligen Spielspaß sucht, dann seid ihr beim Wassermelonen-Spiel an der richtigen Adresse.

Kennt ihr Suika Game und habt ihr es schon gezockt?