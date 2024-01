Bis zu 95% Rabatt: Riesiger PS Store Sale bekommt nochmal über 2.000 Angebote dazu

Auch Horizon Forbidden West ist beim neuen PS Store Sale dabei.

Die weihnachtlichen Feiertage sind vorbei, aber damit enden nicht automatisch die Angebote. Sony hat nämlich im großen Januar-Sale im PlayStation Store noch einmal nachgelegt und über 2.000 neue Angebote ergänzt, die ihr euch noch wenige Tage sichern könnt. Damit ihr euch nicht durch alle Deals wühlen müsst, haben wir euch ein paar Highlights rausgesucht.

Einige Highlights des PS Store Sales

Bis wann läuft der Sale im PlayStation Store? Die neuen Angebote sind bis zum 18. Januar um 00:59 Uhr deutscher Zeit verfügbar.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PS4 unbd PS5. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen.

Wollt ihr euch außerdem noch die Angebote anschauen, die nur bis zum 6. Januar 2024 im PS Store verfügbar ist, findet ihr hier noch einmal die wichtigsten Highlights:

Unsere Highlights aus dem PlayStation Store Sale

Horizon Forbidden West

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Preis: 29,99 Euro statt 49,99 Euro für PS4, 29,59 Euro statt 59,99 Euro für PS5

29,99 Euro statt 49,99 Euro für PS4, 29,59 Euro statt 59,99 Euro für PS5 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, PS5

Horizon Forbidden West ist die gelungene Fortsetzung des PlayStation-Exklusives Horizon Zero Dawn und erzählt die Story von Heldin Aloy weiter, die sich in einer postapokalyptischen Welt voller dinosaurierartiger Roboter einer neuen Bedrohung stellen muss.

Genauere Infos gibt's im GamePro-Test:

Need for Speed: Heat

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

Preis: 3,49 Euro statt 69,99 Euro

3,49 Euro statt 69,99 Euro Genre: Rennspiel

Rennspiel Plattformen: PS4

Die Rennspielreihe hatte über die Jahre so ihr auf und ab, bei Need for Speed: Heat dürften sich aber viele Fans einig sein, dass es 2019 endlich mal wieder einen gelungenen Ableger gab. Auch diesmal geht es um illegale Straßenrennen und Verfolgungsjagden mit der Polizei, das Ganze strotzt dabei mit 80er Jahre Neonflair.

Mehr zum Spiel lest ihr im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Need for Speed Heat im Test - Das beste NFS seit Jahren von Dennis Michel

Gris

1:23 Gris - Trailer kündigt PS4-Umsetzung des Indie-Abenteuers an

Preis: 3,74 Euro statt 14,99 Euro

3,74 Euro statt 14,99 Euro Genre: Jump&Run

Jump&Run Plattformen: PS4, PS5

Gris ist ein märchenhaftes Jump&Run-Adventure, in dem ihr eine Welt in Wasserfarben-Optik erkundet. Neben Rätseln und 2D-Plattform-Passagen geht es im Spiel vor allem darum, dass die namensgebende Heldin ihren Kummer verarbeiten muss.

Hier findet ihr den Test zum Spiel:

Mehr zum Thema Gris im Test - Malerisches Meisterwerk von Elena Schulz

Bei den hier aufgezählten Angeboten handelt es sich natürlich wie immer nur um eine kleine Auswahl aus dem PS Store Sale, die wir euch besonders ans Herz legen würden. Wollt ihr wirklich alle Spiele und Erweiterungen entdecken, lohnt sich ein Besuch im Store. Bis zum 18. Januar könnt ihr die neuen Angebote noch durchstöbern.

Habt ihr ein besonders gutes Angebot im Sale entdeckt?