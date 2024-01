€0,99 im PS Store: EAs Skandal-Shooter gibt's aktuell im Mega-Angebot - Spielerisch enttäuschend, aber optisch immerhin eine Wucht

Anthem gibt es im PS Store gerade für 99 Cent.

Im Januar-Sale des PlayStation Stores finden sich gerade etliche verlockende Angebote: Darunter auch EAs großer (und letztendlich an seinen eigenen Ambitionen gescheiterter) SciFi-Shooter aus dem Jahr 2019 für gerade einmal 99 Cent. Wollt ihr reinschnuppern, habt ihr aber nur noch zwei Tage Zeit!

Um dieses Angebot im aktuellen PlayStation Store-Sale geht es:

Spiel: Anthem

Preis im aktuellen Januar-Sale: 0,99 Euro

0,99 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (95 Prozent Rabatt)

19,99 Euro (95 Prozent Rabatt) Angebot gültig bis: 06. Januar 2024

Das steckt hinter Anthem und der Kontroverse hinter dem Loot-Shooter

So spielt es sich: Im SciFi-Shooter übernehmt ihr die Rolle eines sogenannten Freelancers, dessen Aufgabe es ist, unerforschte Gebiete eines Planeten von Monstern zu befreien. Dabei schlüpft ihr in einen Hightech-Anzug, den sogenannten Javelin, mit dem ihr durch die Dschungelgebiete fliegt, schwimmt und rennt. Gekämpft wird entweder mit Schusswaffen oder den individuellen Fähigkeiten der vier Javelin-Klassen.

Dieser Sache müsst ihr euch bewusst sein: Anthem erntete zum Release reichlich Kritik, ist dabei aber kein kompletter Reinfall. Spieler*innen hatten riesige Erwartungen an den Loot-Shooter, die EA am Ende nicht erfüllen konnte. Das aktuelle Angebot für 99 Cent bietet also eine gute Gelegenheit, falls ihr das Spiel damals links liegen lassen habt, euch nun aber selbst ein Bild machen wollt.

Mehr zur kontroversen Geschichte hinter Anthem und warum der Titel von EA an seinen großen Ambitionen scheiterte, erklären wir euch im unteren Video:

15:09 Anthem: Biowares größte Niederlage

Um aufzuzeigen, warum Anthem damals so enttäuscht hat, zitiere ich selbst aus meinem GamePro-Test aus dem Jahr 2019:

Es gibt Momente, in denen man Anthem wirklich liebt. Wenn man die Düsen seines geliebten Javelins startet, elegant abhebt und mit einem Affenzahn durch eine wunderschöne Dschungelwelt fliegt. Oder wenn man im Kampf abwechselnd Blitze und Feuerbälle auf mächtige Titanen wirft, um ein spektakuläres Effektgewitter hervorzurufen. Und es gibt Momente, in denen man Anthem hasst. Wenn einem eine Mission zum x-ten Mal dieselbe langweilige Sammelaufgabe aufdrückt. Wenn einen ebenso häufige wie quälend lange Ladezeiten immer wieder aus dem Spielgeschehen herausreißen. Oder wenn man während eines Bosskampfes plötzlich feststellen muss, dass ein fieser Bug die Wiederbelebungsmechanik ausgehebelt hat und das Geschehen dadurch unnötig erschwert.

Kurzum: Anthem sieht fantastisch aus und hat mit den Javelins eine richtig gute Idee, die spielerisch im Grunde wirklich Spaß macht, nutzt seine Potenziale aber bei Weitem nicht aus.

Ende 2019 hat EA daraufhin angekündigt, Anthem überarbeiten zu wollen: Anthem 2.0 sollte in erster Linie ein verbessertes Loot-System sowie spannenderen Endgame-Content einführen. Jedoch gab das Unternehmen im Februar 2021 bekannt, die Arbeiten an Anthem 2.0 unter anderem wegen der Auswirkungen der Covid-Pandemie eingestellt zu haben und den Loot-Shooter damit sterben zu lassen. Anthem wird seitdem nicht mehr mit neuen Inhalten versorgt.