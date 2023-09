Prime Day-Angebot: Amazon Music Unlimited 4 Monate kostenlos nutzen & über 100 Millionen Songs hören

Amazon Music Unlimited gibt's zum Prime Day 4 Monate kostenlos.

Der 2. Amazon Prime Day 2023, der dieses Jahr den Namen „Prime Deal Days“ trägt, läuft zwar erst am 10. und 11. Oktober. Ein erstes Vorab-Angebot hat Amazon allerdings schon gestartet: Jetzt könnt ihr Amazon Music Unlimited 4 Monate lang kostenlos ausprobieren, falls ihr den Dienst bislang noch nicht abonniert hattet. Normalerweise kostet das Abo 9,99€ im Monat für Prime-Mitglieder und 10,99€ für alle anderen.

Das Angebot läuft noch bis zum Ende der Prime Deal Days am 11. Oktober. Wie alle Deals zum Prime Day gilt es nur für Prime-Mitglieder. Alle ohne Prime-Abo bekommen aber immerhin noch drei Gratis-Monate. Sobald weitere Vorab-Deals des zweiten Amazon Prime Days gestartet sind, werdet ihr diese hier finden:

Was bietet Amazon Music Unlimited?

Über 100 Millionen Songs streamen oder runterladen: Mit Amazon Music Unlimited bekommt ihr Zugriff auf mehr als 100 Millionen Songs, die ihr nicht nur online streamen, sondern auch herunterladen und dadurch jederzeit unterwegs hören könnt, wenn ihr gerade keine gute Internetverbindung habt.

Mit Amazon Music Unlimited bekommt ihr eure Songs stets mindestens in HD-Qualität.

Mindestens HD-Qualität: Bei Amazon Prime Music bekommt ihr inzwischen sämtliche Songs mindestens in HD. Schon das ist mehr Klangqualität, als ihr beispielsweise bei Spotify bekommt. Amazon Music Unlimited bietet aber inzwischen viele seiner Songs sogar in Ultra HD oder mit 3D Audio an für all jene, die ihre Musik auf dem höchsten Niveau genießen wollen.

Auch Podcasts & Hörbücher: Übrigens bietet Amazon Prime Music nicht nur Musik. Im Abo ist auch eine riesige Auswahl an Podcasts, Hörspielen und Hörbüchern enthalten. Diese könnt ihr selbstverständlich, wie auch die Songs, komplett ohne Unterbrechungen durch Werbung hören. Falls ihr noch mehr über die Inhalte des Abos erfahren wollt, könnt ihr aus Amazons Infoseite alle Details nachlesen.

2. Amazon Prime Day 2023: Was werden die besten Angebote?

