Prime Day: Noch bis Mitternacht günstige Xbox Controller und Spiele sichern

Zum Amazon Prime Day gibt es nur noch bis Mitternacht tausende Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder. Neben vielen weiteren Highlights, von denen wir euch viele bereits in unserer Prime Day Übersicht aufgelistet haben, finden sich darunter auch einige Deals für Xbox One und Xbox Series, zum Beispiel Spiele und Controller.

Bei den Controllern gibt es zwar keine Originale von Microsoft, dafür aber eine ansehnliche Auswahl an offiziell lizenzierten Gamepads von Drittherstellern günstiger. Besonders günstig ist der Victrix Gambit Xbox Controller, der zusätzliche Tasten auf der Rückseite und austauschbare Teile bietet und damit wirbt, der am schnellsten reagierende Controller der Welt zu sein. Mit 65,99€ ist Amazon in diesem Fall laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter, der zweitgünstigste Preis liegt bei 82,99€.

Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was die Controller taugen, könnt ihr in unserer Kaufberatung nachlesen:

Bei den Spielen ist die Auswahl leider nicht riesig, ein paar interessante Titel sind aber dabei. Hier ein paar Beispiele:

Natürlich gibt es auch es im Prime Day auch noch Angebote für PS4, PS5 und Nintendo Switch. Die Übersicht über die Gaming-Deals findet ihr hier:

