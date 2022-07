Der erste Tag des Prime Day ist bereits vorbei, aber einige Stunden bleiben euch noch, um von den Angeboten zu profitieren. Leider sind viele Produkte schon ausverkauft oder waren nur zeitlich begrenzt im Angebot. Die besten Deals, die ihr immer noch wahrnehmen könnt, haben wir für euch hier noch einmal gesammelt.

Holt euch PS4 und PS5-Spiele für unter 20€

Wenn euch die Spiele ausgegangen sind, dann keine Sorge: Amazon versorgt euch mit Nachschub. Gerade wenn ihr Konsolengamer seid und euch der Steam Summer Sale wenig interessiert, könnt ihr jetzt ordentlich nachholen mit diesen Top-Titeln im Prime Day-Angebot.

Wie wäre es zum Beispiel mit Marvel’s Spider-Man für PS4? Ihr schlüpft mal wieder in die Rolle von Peter Parker, der schon ein paar Jahre Verbrechensbekämpfung hinter sich hat. Neben der Jagd auf Bösewichte nimmt euch das Spiel auch in die persönliche Geschichte des Hauptcharakters mit, sodass ihr eine ausgewogene Dosis an Action und Story bekommt. Selbstverständlich dürft ihr aber auch an Spinnweben durch die Stadt schwingen.

Hier gibt es noch mehr Angebote für PS4 und PS5:

Die besten Switch-Deals, die ihr noch ergattern könnt

Da Nintendo Spiele und Konsolen generell recht konservative Rabatte haben, lohnt es sich hier besonders, auf gute Angebote zu achten. Sehr bemerkenswert ist der Prime Day-Preis von Mario Strikers: Battle League Football, denn das Spiel ist noch nicht sehr lange auf dem Markt und trotzdem bekommt ihr es jetzt für nur 34,99€ statt 49,99€.

Wenn ihr jemand seid, der schon immer wissen wollte, wie Fußball mit Bomben aussehen würde, dann seid ihr bei Mario Strikers: Battle League Football genau richtig aufgehoben. Es quasi ist Fußball mit extra Kick. Natürlich tauchen alle eure liebsten Charaktere wie Mario, Peach und Bowser auf und ihr könnt sogar eure Trikots ganz nach eurem Geschmack gestalten.

Hier sind noch ein paar Angebote auf Switch-Spiele und -Zubehör:

Smartphone-Deals für jeden Geschmack

Damit ihr auch all euren Freunden von den tollen Sachen erzählen könnt, die ihr am Prime Day gekauft habt, braucht ihr ein gutes Smartphone. Also warum das nicht auch gleich am Prime Day kaufen? Die Android-Anhänger unter euch dürfen sich freuen, denn das Samsung Galaxy S21 FE 5G ist nach wie vor im Angebot verfügbar.

Mit dem S21 FE gibt es ein 6,4 Zoll (16,3 cm) AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz, für besonders flüssiges Gaming und Scrollen auf Social Media. Der Speicher ist 128 GB groß, genug Platz für Bilder, Videos und Spiele. Dazu gibt es dann noch 6 GB RAM, das alles rund läuft und einen 4500 mAh-Akku, damit es euch auch lange hält, ohne laden zu müssen.

Noch mehr Smartphone-Deals findet ihr hier:

Ihr wollt mehr Deals? Wir haben mehr Deals!

Wenn das, was ihr sucht, noch nicht dabei war, gibt es noch eine ganze Liste an guten Deals, die ihr erkunden könnt. TVs, Amazon Geräte, Hardware: Es ist alles dabei. Nutzt die letzten Stunden des Prime Days und findet das perfekte Angebot für euch.

Zuletzt wir noch kurz daran erinnern, dass ihr eine Amazon Prime-Mitgliedschaft braucht, um die Rabatte zu bekommen. Diese kostet normalerweise 7,99€ im Monat, aber wenn ihr noch nie eine abgeschlossen habt, sind die ersten 30 Tage komplett kostenfrei – das Abo könnt ihr danach wieder kündigen, ohne einen Cent zu bezahlen, wenn ihr möchtet.