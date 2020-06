“Das Pro Skater-Remake wird das Blatt wenden”, sagt Tony Hawk

Mit dem Remake Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 will Activision Blizzard die ersten beiden Teile des beliebten Skate-Franchise zurückbringen. Nachdem Tony Hawk's Pro Skater 5 eher durchwachsen ankam, soll es dieses Mal besser laufen. Skater-Legende Tony Hawk selbst glaubt, dass das Remake den Blick auf die Spielereihe wieder verbessern wird, wie er in einem Interview mit IGN verriet.

Tony Hawk ist glücklich, dass er seinen Fans endlich wieder ein Tony Hawk-Spiel bieten kann. Und dazu noch ein Remake der ersten beiden Pro Skater-Teile, das seiner Meinung nach die Fans der Originale begeistern wird:

Und auch, wenn er einige Mängel der Tony Hawk-Serie durchaus anerkennt, sieht er mit dem Pro Skater-Remake optimistisch in die Zukunft:

Skateboarding icon Tony Hawk tells us why hardcore fans of the original Pro Skater are going to kickflip over the upcoming remake. #IGNSummerofGaming pic.twitter.com/4qatgKqZFx