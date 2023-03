Neues Professor Layton kommt auch zu uns und darum geht's im liebevollen Knobel-Abenteuer

2:59 Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zu 'Professor Layton und die neue Welt des Dampfes' angucken.

Professor Layton und Luke kommen in 'Die neue Welt des Dampfes' erstmals auf die Nintendo Switch und was uns im Knobel-Abenteuer erwartet, das hat Entwickler Level 5 soeben in einem Livestream verraten. Hier im Artikel wollen wir euch in aller Kürze die wichtigsten Infos aus der Präsentation zusammenfassen.

Wann erscheint das neue Professor Layton? Offizielle Infos zum Release gab es leider keine. In den vergangenen Stunden machte jedoch aufgrund eines Produkteintrags auf Play Asia das Gerücht die Runde, das Spiel würde am 30. Juni 2023 erscheinen. Diese Info solltet ihr jedoch speziell nach dem Event mit großer Vorsicht genießen.

Es geht auf nach Amerika

Nachfolgend fassen wir die wichtigsten neuen Infos zu 'Professor Layton und die neue Welt des Dampfes' für euch zusammen.

Spielt nach: Die Handlung wird ein Jahr nach dem dritten Ableger 'Professor Layton und die verlorene Zukunft' angesetzt.

Spielt in: Ort der Handlung ist Amerika, genauer die Stadt Steam Bison, wo mit dampfbetriebene Technologie das Bild der Stadt prägt.

Darum geht's: Luke ist nach den Ereignissen aus dem dritten Ableger nach Amerika ausgewandert und hat sich hier als Detektiv einen Namen gemacht. Nach einem Brief an den Professor reißt dieser mit einem Luftschiff nach Amerika, wo er aber im Gegensatz zu London ein Unbekannter ist.

Die Rätsel: Da für Layton in Amerika alles neu ist, lösen der ortskundige Luke und er die Rätsel diesmal auch wirklich zusammen.

Das ist Professor Layton

Bislang sind ganze sieben Professor Layton-Abenteuer für Nintendo DS, 3DS und mobile Plattformen in den Jahren 2008 bis 2017 erschienen. Die Spiele sind dabei waschechte Knobeleien.

So wird gespielt: Die Abenteuer sind in zwei Parts aufgeteilt. Im einem verfolgt ihr eine spannende und überaus hübsch gezeichnete Detektiv-Geschichte rund um die Charaktere Professor Layton und seinen jugendlichen Freund Luke, im anderen löst ihr dutzende spaßige und abwechslungsreiche Rätsel.

Freut ihr euch schon auf das neue Professor Layton und welches Abenteuer habt ihr früher am liebsten gespielt?