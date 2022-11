Sekiro mit Open World: The Perceiver solltet ihr unbedingt im Blick behalten

7:01 Project: The Perceiver - Neues Action-RPG erinnert an Sekiro und Ghost of Tsushima

Fans von Sekiro dürfen ihre Augen gespannt auf ein neu angekündigtes Spiel richten, nämlich Project: The Perceiver. Ob das der endgültige Titel des kommenden Actionspiels oder nur eine vorläufige Bezeichnung ist, wissen wir noch nicht, aber was im ersten Ankündigungstrailer zu sehen ist, schürt schon mal die Vorfreude.

Auch Fans der Open World von Ghost of Tsushima könnten auf ihre Kosten kommen, denn The Perceiver schickt uns zudem in eine offene Welt. Diese ist allerdings nicht in Japan angesiedelt, sondern in einem - wohl mit Mythen oder Fantasy - angereicherten China.

Kampfaction, Masken und Platforming

Darum geht es: Das Actionspiel, das von Papergames und 7 Zhe Studios entwickelt wird, hat aktuell kein Release-Datum. Wir wissen nur, dass es auf PS4 und PS5 erscheinen soll, aber bis dahin könnte noch einige Zeit verstreichen. Bisher gibt es auch noch nicht allzu viele Infos zum Spiel, aber der Trailer zeigt jede Menge rasante Kampfaction - und die macht schon mal einen richtig guten Eindruck.

Wie der Hauptcharakter sich verschiedenen Gegnern im freien Feld oder auf Dächern stellt und Bosse vermöbelt, erinnert an FromSoftwares Sekiro, da Paraden eine wichtige Rolle zu spielen scheinen. Auch an die Nioh-Reihe oder das kommende Spiel von Team Ninja, Wo Long, könnten wir denken, gerade da das Ende mythologische oder fantastische Figuren zeigt.

Wir werden sehen, ob der Schwierigkeitsgrad tatsächlich einem gnadenlosen Soulslike entspricht oder eher einem Ghost of Tsushima gleicht. Wir dürfen zudem gespannt sein, wie viel Story in The Perceiver steckt. Der erste Trailer legt einen großen Schwerpunkt auf die Kämpfe, aber wir kriegen auch einen kleinen Vorgeschmack auf die Geschichte.

Unser Protagonist Tang scheint in einem gnadenlosen Spiel, immer wieder von den Toten zurückzukehren, um sein Ziel zu erreichen: Auch diese Komponente lässt wieder an Souls-Spiele denken, in denen das Sterben und Wiederauferstehen nicht nur eine Spielmechanik ist.

Es gibt noch zwei weitere spannende Actionspiele mit chinesischem Setting, die euch interessieren könnten. Während Wo Long bereits im März erscheint, hat Black Myth: Wukong noch kein Release-Datum:

Zwei weitere interessante Aspekte an The Perceiver: Masken scheinen eine große Rolle im Spiel einzunehmen und nicht nur schicke Rüstung zu sein, sondern Spezialfähigkeiten zu gewähren. Zudem erhaschen wir einen Blick auf temporeiche Parkouring-Action. Wir dürfen also wirklich gespannt sein, wie diese vielversprechenden Komponenten ineinandergreifen.

Was haltet ihr auf den ersten Blick von Project: The Perceiver und was denkt ihr, welche Art von Spiel uns da erwartet?