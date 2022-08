Black Myth: Wukongs neue Gameplay-Szenen lassen selbst viele Unreal Engine 5-Fantrailer alt aussehen

Seit der Ankündigung von Black Myth: Wukong wurde schon vielfach darüber geschrieben, wie toll und schick das Action-Adventure aus dem Hause Game Science aussieht. Aber mich persönlich packt die Optik des Spiels, das in der Unreal Engine 5 läuft, tatsächlich immer wieder – so auch in den neuesten Gameplay-Szenen.

Denn Grafikkartenhersteller Nvidia hat 8 Minuten neue Gameplay-Szenen aus Black Myth: Wukong veröffentlicht, die für mich noch einmal ziemlich beeindruckend unter Beweis stellen, wie hervorragend die Grafik des Spiels ist. Angefangen beim ausgefallenen Gegnerdesign, über die enorm detaillierten Waldgebiete bis hin zu den zahlreichen Partikeleffekten – achtet einfach mal darauf, was alles in der Luft herumschwirrt – komme ich hier aus dem Staunen quasi gar nicht mehr heraus.

Ein echter Grafik-Knaller

Die Szenen entstammen der PC-Version des Spiels und zeigen auch Ray-Tracing-Effekte, außerdem ist DLSS eingeschaltet, was das Spiel noch einmal deutlich flüssiger wirken lassen soll, im Video aber möglicherweise nicht hundertprozentig transportiert wird. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie viel von dieser Grafik-Qualität auch auf PS5 und Xbox Series X/S zu sehen ist, dennoch dürfte uns auch hier ein absoluter Technik-Showcase erwarten, wenn der Titel erscheint.

Das komplette Gameplay-Video könnt ihr euch oben anschauen und ich finde, dass hier das "echte" Gameplay selbst aufwändig produzierte Fan-Trailer anderer Unreal Engine 5-Projekte alt aussehen lässt.

Tobias Veltin Tobias Veltin ist seit 2009 Redakteur bei der GamePro. Seine Lieblings-Genres sind Shooter und Rennspiele und auch abseits von Videogames sind Spiele seine große Leidenschaft. Er liebt Fußball und Billard und erweitert stetig seine Brettspielsammlung. Mit der gleichnamigen Biermarke hat er übrigens nichts zu tun. Leider.

Das ist Black Myth: Wukong

Die Geschichte des Spiels nimmt sich eine der bekanntesten Geschichten Chinas als Grundlage, nämlich den Roman "Die Reise nach Westen". Affenkönig Sam Wukong fordert hier den Jadekaiser und die Heerscharen des Himmels heraus. Folglich muss der Protagonist also jede Menge Fantasiewesen vermöbeln – insgesamt sollen es über 100 unterschiedliche Gegnertypen geben – was sich dann natürlich auch im Gameplay niederschlägt.

Die bisherigen Kampfszenen und der Eindruck des zugrunde liegenden Systems erinnern vor allem an die FromSoftware-Spielepalette, also unter anderem Sekiro: Shadows Die Twice. Wukong nutzt dabei neben seinen Waffen auch Transformationen, kann sich also selbst in diverse Wesen verwandeln, um den Feinden dann so auf die Mütze zu geben.

Einen konkreten Release-Termin von Black Myth: Wukong gibt es noch nicht, anberaumt ist aber das Jahr 2023.

Wie gefallen euch die Gameplay-Szenen?