ProSieben Maxx bringt beliebten Action-Anime zurück - Ihr könnt Black Clover im Free-TV weiterschauen

Asta und seine Anti Magie-Form. (Bild: © Pierrot / Crunchyroll)

ProSieben Maxx hat bekannt gegeben, dass über die nächsten Wochen die zweite Staffel des beliebten Action-Animes Black Clover wieder im Free-TV zu sehen sein wird.

Ab heute läuft der Anime wieder im Fernsehen

Ab sofort könnt ihr die zweite Staffel von Black Clover auf ProSieben Maxx jeweils von Montag bis Freitag ab 18:00 Uhr anschauen. Die zweite Staffel umfasst wie schon die erste Staffel 51 Folgen. Alle Episoden sind nach der Ausstrahlung auch in der Mediathek verfügbar. Genauere Informationen zur Serie findet ihr unten.

Was ist Black Clover eigentlich?

1:00 Black Clover kämpfen Asta und Yuno um den Titel 'Königs der Magier'

Um was geht’s? Black Clover erzählt die Geschichte der zwei jungen Männer Asta und Yuno, die in einer Welt aufwachsen, in der Magie ein wichtiger Bestandteil des Alltags ist. Beide haben sich als Kinder geschworen, der nächste König der Magier zu werden und starten somit eine freundschaftliche Rivalität. Während Yuno als ein Genie und Naturtalent mit seiner Kraft und Kontrolle im Umgang der Magie geboren wurde, gleicht Asta seinen Nachteil, keinerlei Magie anwenden zu können, mit körperlichem Training aus.

Mit 15 Jahren erhält Yuno ein Zauberbuch, auch Grimoire genannt, mit einem vierblättrigen Kleeblatt. Asta hingegen ging fürs Erste leer aus, bis Yuno in Gefahr gerät und Asta von einem Grimoire mit einem fünfblättrigen Kleeblatt, auch bekannt als “schwarzes Kleeblatt”, als Meister auserwählt wird. Somit zählen die Grimoire beider Hauptcharaktere zu den stärkeren Zauberbüchern, da ein Grimoire mit mehr als drei Kleeblätter selten ist.

Black Clover basiert auf der gleichnamigen Action-Mangareihe von Yuki Tabata, die 2017 erschien und vom Animationsstudio Pierrot von 2017 bis 2021 als Anime-Serie adaptiert wurde. Die Serie umfasst vier Staffeln mit insgesamt 170 Folgen und einen Film namens Black Clover: Sword of the Wizard King.

Hier könnt ihr Black Clover ebenfalls anschauen

Neben ProSieben Maxx könnt ihr die erste Staffel von Black Clover ebenfalls auf Crunchyroll sehen. Die ersten beiden Staffeln umfassen je 51 Episoden, die dritte 52 Episoden und die vierte Staffel ist mit 16 Episoden beendet.

Freut ihr euch auf die Wiederholung der zweiten Staffel von Black Clover auf ProSieben MAXX? Welche Serien würdet ihr gerne wieder im Free-TV sehen?