Diese 6 PS2-Spiele hatten bei uns eine blaue Disc - und das ist der Grund dafür

Manche PS2-Disks hatten eine blaue Fäbung und das ist der Grund. (Bild: X/Twitter @JoachimHesse))

Wer früher auf seiner PlayStation 2 Titel wie Age of Empires 2 oder LEGO Star Wars gespielt hat, dürfte noch wissen, das manche Spiele mit einer ganz besonderen Disk daher kamen. Während die meisten Titel nämlich auf der Rückseite in schlichtem Silber gehalten waren, gab es auch einige, deren Rückseite blau war. Was erstmal ziemlich mysteriös wirkt, hatte aber eigentlich einen simplen Grund.

Darum waren manche PS2-Disks blau statt silber

Tatsächlich ist die Erklärung für diese unterschiedlichen Farben ziemlich einfach: Während die meisten PS2-Spiele nämlich auf den silbernen DVD-ROMs geliefert wurden, gab es auch einzelne Spiele, die als Datenträger noch eine CD-ROM hatten – und die dann eben blau eingefärbt war.

Zumindest in Deutschland gab es das auch gar nicht für so viele Spiele, während die CDs in anderen Ländern weiter verbreitet waren. Bei uns sind insgesamt nämlich nur sechs Titel betroffen (via forum.digitpress.com):

Age of Empires 2

Frequency

Gradius V

La Pucelle

Lego Star Wars

Rez

Da aber unter anderem mit Age of Empires 2 auch einige ziemlich beliebte Spiele dabei waren und die blauen Disks auch schlicht ziemlich cool aussahen, dürften sie doch vielen Fans noch im Gedächtnis geblieben sein.

Schaut euch nur mal an, wie viel interessanter sie im Vergleich zu den Standard-DVDs aussahen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die PS2-Disks waren übrigens nicht die Einzigen, die eine besondere Färbung hatten. Wer noch weiter zurück denkt, könnte sich auch an die schwarzen Disks zu PS1-Zeiten erinnern.

Die Erklärung hinter deren Farbe hat Kollege Chris auch schon in eine kleine Lebenskrise gestüzt:

Mehr zum Thema Schwarze PS1-Discs: Eine Erinnerung an meine Kindheit ist eigentlich eine Lüge von Chris Werian

Auch wenn die blauen PS2-Disks natürlich cool aussehen, haben sie leider doch einen ziemlich großen Nachteil. Sie müssen nämlich schneller im Laufwerk als die DVDs gedreht werden, um die gleiche Menge an Daten übertragen zu können. Entsprechend hatten viele PS2-Modelle (besonders das "fat"-Modell vor der Slim) Probleme damit, die Disks überhaupt auszulesen.

Hattet ihr früher auch PlayStation 2-Spiele mit blauer Disk und was dachtet ihr ist der Grund für die Farbe?