Schwarze PS1-Discs: Eine Erinnerung an meine Kindheit ist eigentlich eine Lüge

Da Chris nie eine PlayStation 1 besaß, holt er im Zuge von PS Plus Premium einige Spiele aus der Ära nach. Bei digitalen Veröffentlichungen fehlt ihm aber eine entscheidende Sache, die für ihn zur Retro-Faszination gehört: Einen Datenträger in der Hand zu halten. Umso mehr, wenn der dann auch noch so schick gestaltet ist, wie die Discs der PlayStation 1.