PS Now im Dezember 2020: Horizon Zero Dawn & weitere PS4-Kracher

Neue PS Now-Games im Dezember 2020: Abonnenten des Streaming-Services PS Now dürfen sich ab heute auf neue Spiele freuen. Wie das jetzt veröffentlichte Lineup aus Japan zeigt, steht Horizon Zero Dawn Complete Edition erneut für den Service bereit. (via Reddit)

Wann kommen die Spiele bei uns? Im Laufe des Nachmittags sollten die Spiele auch in Deutschland zur Verfügung stehen. Falls sich etwas am Lineup ändert, werden wir die News anpassen. In der Regel gibt es aber keine regionalen Unterschiede bei PlayStation Now.

Ab sofort verfügbar:

Die Highlights vorgestellt

Horizon Zero Dawn

Darum geht's: Das durch die Killzone-Reihe bekannte Entwicklerstudio Guerrilla Games wagt sich mit mit dem PS4-exklusivem Horizon Zero Dawn auf Open World-Terrain. Es handelt sich um ein postapokalyptisches Spiel, in dem der Spieler als Heldin Aloy mit altertümlichen Waffen gegen Roboter-Dinos kämpft, um das Gleichgewicht zwischen Menschen und Maschinen aufrecht zu erhalten.

Warum es sich lohnt: Die Spielwelt von Horizon Zero Dawn bietet immer wieder etwas Neues zum Entdecken. Jede kleine Nebengeschichte lässt einen die Welt besser verstehen und trägt dazu bei, dass man sich mehr und mehr in dem Spiel verlieren kann. Zudem beinhaltet das Spiel auf PlayStation Now den DLC The Frozen Wilds.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Horizon Zero Dawn.

Wreckfest

Um was geht's? Mit Wreckfest kehrt Entwickler Bugbear Entertainment zu seinen Wurzeln der Flatout-Reihe zurück. Auf Offroad-Kursen duellieren wir uns mit bis zu 23 Gegnern um die Spitzenposition. Blechkontakt gehört dabei von der ersten Kurve an zum Programm, was ein grandioses Schadensmodell spektakulär in Szene setzt.

Erinnerungen an die PS1-Ära: Gleiches gilt für die Destruction Derbys, bei denen wir gezielt die Konkurrenz auf die Motorhaube nehmen, um als Letzter übrig zu bleiben. Spielerisch orientiert sich Wreckfest eher am ersten als am zweiten FlatOut-Teil. Fahrphysik und Streckendesign sind also verhältnismäßig realistisch.

Darksiders 3

Darum geht's: Darksiders 3 erzählt die Geschichte des nächsten der vier apokalyptischen Reiter und schickt uns diesmal als peitschenschwingende Fury in den Kampf. In alter Serientradition findet ihr Abenteuer erneut parallel zu den ersten beiden Teilen statt. Während Krieg und Tod damit beschäftigt sind, Kriegs Namen reinzuwaschen, macht Fury Jagd auf die sieben Todsünden.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Darksiders 3.

Diese Spiele verlassen diesen Monat PS Now

Mit dem Start in den neuen Monat verlassen auch wieder Spiele in den Service:

Das ist das Lineup für PS Now im Dezember 2020: Freut ihr euch über die Auswahl und welches Spiel werdet ihr als erstes spielen?