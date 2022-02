PS Now im März 2022 bringt erstmals einen Titel direkt zum Release

Auch in diesem Monat wird die große Spielbibliothek des Abo-Services PS Now um weitere Titel erweitert. In seinem PlayStation Blog hat Sony nun bekannt gegeben, welche Spiele uns im März 2022 erwarten.

Alle PS Now-Spiele für März 2022 in der Übersicht

Erstmals in seiner Geschichte erscheint ein Spiel direkt zum Release bei PS Now. Dabei handelt es sich um den verrückten Ego-Shooter Shadow Warrior 3, der zeitgleich zum Launch am 1. März 2022 ins Programm aufgenommen wird. Daneben erscheinen noch weitere Titel, die mit einem PS Now-Abo kostenlos gezockt werden können:

Shadow Warrior 3 ist der erste Launch-Titel

Darum geht’s: In dem mittlerweile dritten Teil der Reihe schlüpfen wir in die Rolle von Lowang, dessen Ziel es ist, einen freigelassenen Drachen wieder einzufangen. Dazu stehen ihm sowohl ein Katana als auch Schusswaffen zur Wahl.

In Shadow Warrior 3 konzentriert sich das Entwicklerstudio Flying Wild Hog wieder mehr auf die Story des Spiels und streicht dafür Features wie Koop oder Loot. Dafür kann er nun an Wänden laufen und einen Greifhaken nutzen. Einige bekannte Dinge wie Waffen-Upgrades sind ebenso geblieben.

Wie lange steht uns der Titel zur Verfügung? Falls ihr das Spiel ausprobieren wollt, habt ihr nicht ewig Zeit. Bereits am 4. Juli 2022 wird Shadow Warrior 3 wieder aus dem Programm entfernt.

PS Plus im März 2022 bietet ebenfalls Samurai-Action

Auch die Spiele des Services PS Plus orientieren sich im Monat März an japanischen Samurais. Mit Ghost of Tsushima: Legends geht es für uns in die Zeit der Mongoleninvasion. Welche Titel uns noch erwarten, erfahrt ihr im passenden GamePro-Artikel.

