PS Now im Mai 2020: Shooter- und Horror-Fans aufgepasst

Neue PS Now-Games im Mai 2020: Abonnenten des Streaming-Services PS Now dürfen sich jetzt über neue Spiele freuen. Mit Rainbow Six Siege erwartet euch unter anderem ein sehr beliebter Multiplayer-Shooter.

Ab sofort verfügbar:

Die Hauptspiele vorgestellt

Rainbow Six Siege

Darum geht's: In dem Taktik-Shooter kämpfen zwei Teams von jeweils 5 Spielern als Angreifer und Verteidiger verschiedener Spezialeinheiten um befestigte Gebäude. Gespielt wird primär im PvP-Multiplayer, es gibt aber auch Einzelspieler- und Koop-Varianten gegen die KI, die hauptsächlich zum Training dienen. In erster Linie geht es in R6 Siege vor allem um so genannte Close-Quarter-Kämpfe und Belagerungen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr auf schnelle Multiplayer-Kämpfe steht, in denen der Teamkampf und vor allem auch Taktik im Vordergrund steht. Habt ihr nicht die richtige Vorgehensweise als Team ausgewählt, werdet ihr schnell das Zeitliche segnen.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr mehr braucht als Mehrspieler-Modi. Bei Rainbow Six Siege gibt es keine Story, keine Kampagne, keine Missionen oder ähnliches. Ihr müsst euch eigene Ziele setzen und am besten mit einem eingespielten Team zusammen immer besser werden.

The Evil Within 2

Darum geht's: The Evil Within 2 ist erneut aus der Feder des Resident Evil-Schöpfers Shinji Mikami. Ähnlich wie das Vorbild spielt der Titel mit eurer Angst, indem es Munition knapp und Waffen rar macht und euch gegen Übernatürliches wie Zombies und deformierte Monster antreten lässt. Hauptcharakter Sebastian kehrt aus dem Vorgänger zurück und muss sich mit der zwielichtigen Organisation Mobius verbinden, um seine Tochter Lily zu retten, obwohl sie sein Leben überhaupt erst zerstört haben.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr Resident Evil mögt, vor allem Teil 4. Mikami hat sich sehr an seiner vorherigen Horrorspiel-Reihe orientiert und ein sehr ähnliches Spielerlebnis geschaffen.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr schon mit dem ersten Teil nicht warm geworden seid. The Evil Within 2 macht in seinen Grundzügen nicht viel anders und ist weiterhin ein Survival Horror-Spiel, das vor allem durch Munitionsmangel und Rätsel unter Druck für Spannung beim Spieler sorgt.

Get Even

Darum geht's: Bei Get Even handelt es sich um ein Action-Adventure in dem ihr in die Rolle eines Söldners und Auftragskillers schlüpft. Der wiederum wird unter geheimnisvollen Umständen in einem Sanatorium eingesperrt und muss mithilfe einer neuartigen Headset-Technologie die Erinnerungen eines anderen Menschen durchleben, die sich um die Entführung eines Mädchens drehen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr einen kleinen Geheimtipp spielen wollt, der an Indie-Horror-Spiele wie Outlast erinnert. Get Even scheut sich nicht davor zurück, auch härtere Szenen zu zeigen und sorgt durch seine Soundkulisse für viel Atmosphäre.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr geerdete Horror-Spiele nicht mögt. Get Even hat zwar viele Sci-Fi-Elemente aber wirft nicht mit einem Horror-Monster nach dem anderen nach euch sondern hat sehr viele normale Elemente. So sind die Gegner zum Beispiel einfach verrückt gewordene Menschen.

