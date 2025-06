Nintendo Direct im Juni 2025 bestätigt - Event findet schon diese Woche statt und rückt ein ganz bestimmtes Switch 2-Exclusive ins Rampenlicht

Die nächste Nintendo Direct wurde angekündigt.

Nach mehreren Gerüchten und Spekulationen, haben wir nun Klarheit: Ja, es wird eine Nintendo Direct im Juni 2025 geben. Jedoch handelt es sich hier um keine allgemeine Direct, sondern mal wieder um ein Event, das sich um ein bestimmtes Nintendo Switch 2 drehen soll.

Denn wie das japanische Unternehmen über die Nintendo App (via Videogameschronicle) mitteilt, wird diesen Mittwoch eine Nintendo Direct stattfinden, die sich speziell um Donkey Kong Bananza dreht. Einen Post auf X oder eine Pressemitteilung gibt es zum Zeitpunkt des Schreibens nicht.

Donkey Kong Bananza - Nintendo Direct: Termin und Uhrzeit

Termin: 18. Juni 2025 (diesen Mittwoch)

18. Juni 2025 (diesen Mittwoch) Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Länge: 15 Minuten

Wir wissen lediglich, dass die Bananza-Direct diesen Mittwoch via Livestream (über Nintendos Social Media-Accounts, YouTube sowie über die Nintendo-App) stattfinden soll. Laut Nintendo-Insider findet das Event um 15 Uhr (deutscher Zeit) statt und soll lediglich 15 Minuten lang sein.

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Release im Juli: Donkey Kong Bananza ist ein 3D-Jump&Run, das bereits am 17. Juli 2025 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint. Nach Mario Kart World, das zum Launch der neuen Nintendo-Konsole am 05. Juni 2025 veröffentlicht wurde, erwartet uns hier der nächste große First Party-Titel für die Switch 2.

Darum geht es: Im fluffigen Fellmantel unseres liebsten Nintendo-Gorillas Donkey Kong bewegen wir uns durch kunterbunte 3D-Levels, sammeln goldene Bananen ein – und richten dabei möglichst viel Chaos und Zerstörung an. Kollege Tobi konnte Bananza bereits im Rahmen des Switch 2-Events in Paris anzocken und lobt insbesondere den frischen Gameplay-Ansatz. Seinen Ersteindruck lest ihr hier:

Wie sieht's eigentlich bei euch aus: Freut ihr euch auf Donkey Kong Bananza? Oder hättet ihr euch stattdessen lieber eine allgemeine Nintendo Direct und damit Klarheit über den Nintendo Switch 2-Releasekalender für die zweite Jahreshälfte gewünscht?