PS Plus Extra/Premium im Juni 2025 - Schnappt euch heute die neuen Bonus-Spiele, das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung

Um diese Uhrzeit werden die neuen PS Plus-Spiele in der Regel freigeschaltet.

Alle mit einem PS Plus Extra- oder Premium-Abo kommen aktuell auf ihre Kosten, zumindest wenn es um die Anzahl der Spiele geht. In den letzten Wochen hat Sony nämlich immer wieder fleißig einzelne Titel zum Service hinzugefügt. Heute bekommen wir aber noch einen ganzen Batzen an Titeln für die beiden teureren Abo-Stufen.

PS Plus Extra/Premium im Juni 2025 - Wann werden die Spiele freigeschaltet?

Datum der Freischaltung: Heutiger Dienstag, der 17. Juni 2025

Heutiger Dienstag, der 17. Juni 2025 Uhrzeit der Freischaltung: Zwischen 11 und 12 Uhr mittags

Eine konkrete Uhrzeit für die Freischaltung gibt es nicht, erfahrungsgemäß stellt Sony die neuen Spiele aber um die Mittagszeit live. Wir aktualisieren diesen Artikel natürlich, sobald die neuen Games da sind.

PS Plus Extra/Premium im Juni 2025 - Alle neuen Bonus-Titel im Überblick

Diese Spiele bekommt ihr ab heute mit einem PS Plus Extra- oder Premium-Abo ohne weitere Zusatzkosten:

FBC: Firebreak

Battlefield 2042

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

theHunter: Call of the Wild

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes

Train Sim World 5

Endless Dungeon

Dieses Spiel gibt es zusätzlich nur mit PS Plus Premium:

Deus Ex: The Conspiracy

1:20 FBC: Firebreak - Reveal-Trailer zum neuen Remedy-Shooter

Autoplay

Das sind übrigens nicht die einzigen "neuen" PS Plus Extra/Premium-Spiele. Seit Ende Mai sind nämlich immer mal wieder einzelne Spiele ins Abo gewandert, die ihr jetzt bereits zocken könnt:

Another Crab's Treasure

Destiny 2: Legacy Collection

Skull & Bones

GTA 3: The Definitive Edition

Myst (nur Premium)

Riven (nur Premium)

