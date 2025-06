Auf diesem super seltenen Pokémon Feuerrot-Modul befindet sich das legendäre Pokémon Mew - und das gleich 420 Mal: Das steckt dahinter

Mew galt lange Zeit als der Heilige Gral der Event-Pokémon. (Bild: © The Pokémon Company)

Wenn wir ein einzelnes Pokémon zigmal auf einem Spielmodul sehen, liegt die Annahme nahe, dass es durch Klonen oder gar Cheaten vervielfältigt wurde. In der dritten Pokémon-Generation – Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot und Blattgrün – geht Klonen nur in der Smaragd-Edition über den Duellturm.

Auch mit diesem Wissen ist es unmöglich, dass sich ein Mew ohne Cheats direkt 420 Mal auf der Feuerroten Edition befindet. Wir erklären euch, was dahintersteckt.

Glückspilz findet Feuerrote Edition mit 420 Mews

Auf YouTube teilt der Sammler-Kanal Chase After The Right Price den Fund der besonderen Feuerrot-Edition. Ihr könnt euch das entsprechende Kurzvideo anschauen, darunter ordnen wir ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Darum geht’s: Die Feuerrote Edition, die Sammler Chase da ergattert hat, sieht auf dem ersten Blick gewöhnlich aus. Vor dem Laden des Speicherstands blickt uns der Spieler RED mit ungefähr 40 Stunden Spielzeit entgegen, die wohl gereicht haben, um den damaligen Pokédex mit allen Einträgen zu füllen.

Erst im Spiel könnt ihr das Ungewöhnliche sehen: Beim Durchsehen der Pokémon-Boxen stellt Chase fest, dass sich ganz schön viele Mews darin befinden – wohl 420 an der Zahl. Die absurd hohe Anzahl an Mews diente vor ungefähr 19 Jahren tatsächlich einem bestimmten Zweck.

2:23 Pokémon Rot, Blau und Gelb feiern auf dem Nintendo 3DS ein Comeback

Autoplay

Offizielles Event-Modul

Bevor der weltweite Tausch von Pokémon über WLAN ab der vierten Pokémon-Generation eingeführt wurde, konnten Spieler*innen Event-Pokémon nicht so einfach wie heute über das Geheimgeschehen herunterladen. Stattdessen mussten sie lokale Events besuchen, die vor allem bei uns in Europa im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Japan rar waren.

So könnte das Feuerrot-Modul aus dem Video Teil eines ebensolchen Events gewesen sein. Konkret liegt die Annahme aufgrund des 10er-Levels nahe, dass es sich dabei um das Mystery Mew handelt, das am 30. September 2006 in US-amerikanischen Toys-“R”-Us-Filialen verteilt wurde.

Für die Verteilung haben die Filialen Feuerrot-Module erhalten, auf denen sich die besagten Event-Mews befunden haben. Mit diesen Modulen haben die Angestellten dann getauscht.

Ist das Modul ein Original?

Während das Event und die entsprechenden Module nachgewiesenermaßen existieren, muss das spezifische Modul von YouTuber Chase nicht zwingend ein unverändertes Original sein. Einige Kommentare unter dem Kurzvideo weisen darauf hin, dass sich heutzutage Event-Pokémon etwa über Cheats leicht in ältere Module einfügen lassen.

Eine Art, dies nachzuprüfen, wäre eine genaue Überprüfung der Werte, des ursprünglichen Trainers sowie der Attacken des Mews. Leider sind diese Details im Video nicht klar ersichtlich.

Ebenfalls kreiden einige Kommentator*innen dem Modul an, dass sich kein spezieller Sticker darauf befindet, der es als Event-Modul kennzeichnet. Allerdings schreiben Personen wie der User RAINVTW, dass vor allem kleinere Läden die besonderen Module nicht immer gekennzeichnet haben.

Auch wenn die Existenz solcher Event-Module durchaus nachgewiesen werden kann, ist das beim spezifischen Modul von Chase After The Right Price über das Video allein nicht möglich. Ein spannender Einblick in vergangene Tage ist es aber allemal.

Welches war das erste Event-Pokémon, das ihr euch geholt habt?