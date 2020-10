PS Now im November 2020 mit Kingdom Come, F1 2020 & mehr

Neue PS Now-Games im November 2020: Habt ihr den Streaming-Service abonniert, könnt ihr euch schon bald über sechs neue Spiele freuen. Speziell für Rennspiel-Fans ist mit F1 2020 ein echtes Highlight mit dabei.

Wann werden die Spiele ergänzt? Laut Sony wandern die Games am Donnerstag, den 3. November in die Bibliothek.

Diese Spiele sind neu:

Die Highlights vorgestellt

F1 2020

GamePro-Wertung: 89

Darum geht's: F1 2020 ist die alljährliche Rennspiel-Simulation der Königsklasse des Motorsports von Entwickler Codemasters. In diesem Jahr steht in erster Linie der neue My Team-Modus im Fokus, in dem ihr euch euren eigenen Rennstall erstellt. Darüber hinaus erwarten euch reichlich Verbesserungen auf der Strecke im Vergleich zum Vorjahr. Welche das sind, könnt ihr im ausführlichen GamePro-Test nachlesen:

29 5 Mehr zum Thema F1 2020 im Test - Der König der Königsklasse

Injustice 2

GamePro-Wertung: 88

Darum geht's: Injustice 2 ist ein Beat´em Up, in dem ihr mit Helden und Schurken aus dem DC-Universum wie Superman, Batman und dem Joker gegeneinander antretet. Dabei ist das Ganze nicht nur erstklassig inszeniert und macht spielerisch Laune, auch die Story ist überaus unterhaltsam als eine Art Fan-Fiction erzählt. Wollt ihr mehr über das Prügelspiel wissen, schaut gerne in den GamePro-Test:

6 0 Mehr zum Thema Injustice 2 im Test - Kneipenschlägerei der Superlative

Alle Infos zu PS Now

Ihr wollt mehr über Sonys Streaming-Dienst wissen, dann haben wir einen ausführlichen Infoartikel für euch. Hier erfahrt ihr mehr über den Preis, die Spiele-Bibliothek und vor allem wie ihr den Service nutzen könnt. Auch sagen wir euch, für welche Art von Spieler*in der Dienst besonders interessant ist.

69 0 Mehr zum Thema PS Now hat PS Plus übertroffen - zumindest für Singleplayer-Fans

Freut ihr euch über die neu angekündigten Spiele und welches davon ist euer Favorit?