Sonys kostenpflichtiger Online-Service PlayStation Plus feierte am 29. Juni 2020 sein zehnjähriges Jubiläum. Zur Feier gaben die PlayStation-Macher nicht nur drei Games fürs Juli 2020-Aufgebot bekannt, sondern veröffentlichten auch eine kleine Infografik (via Pushsquare). Darauf zusehen: Die fünf PS Plus-Spiele, die von Abonnenten weltweit am meisten heruntergeladen wurden.

Die 5 beliebtesten PlayStation Plus-Games der letzten 10 Jahre

Warum nur ein PS4-Exclusive Teil der Liste ist

Das Besondere: Mit Shadow of the Colossus hat es lediglich ein PS4-Exklusivspiel auf die Liste geschafft, und auf dem ersten Blick erscheint es verwunderlich, dass die erfolgreichen Naughty Dog-Blockbuster Uncharted 4 oder The Last of Us Remastered keinen Platz in der Top 5 finden.

Doch dafür gibt es eine einfache Erklärung: Gerade weil Uncharted und TloU so beliebt sind, dürften die Action-Adventures bereits in den Besitz der meisten Spieler geraten sein, bevor sie Teil des PS Plus-Lineups wurden.

Der Service wird von vielen PS Plus-Mitgliedern außerdem genutzt, um Titel auszuprobieren, die ihnen zuvor durch die Lappen gegangen sind oder bei denen sie sich vielleicht unsicher waren. Oder, für die sie in der Regel kein zusätzliches Geld ausgeben würden. Das könnte zum Beispiel erklären, warum das mittelprächtige Sonic Forces (Metascore 57) auf Platz zwei der fünf erfolgreichsten PS Plus-Games gelandet ist.

Das sind die PS Plus-Spiele im Juli 2020

Sony hat das PS Plus-Lineup für den neuen Monat mittlerweile enthüllt und packt zum Geburtstag des Service einen Bonus-Titel obendrauf. Hier sind alle neuen PlayStation Plus-Games für Juli 2020 in der Liste.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Nennt uns eure persönliche Top 5 in den Kommentaren!