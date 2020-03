Wann sind die PS Plus-Spiele für März verfügbar? Die kurze Antwort: Ab dem heutigen Dienstag, den 3. März 2020, könnt ihr euch Shadow of The Colossus und Sonic Forces für die PS4 ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen, sofern ihr PS Plus Abonnenten seid.

Zu welcher Uhrzeit gehen die PS Plus-Spiele live? Noch sind die beiden Neulinge nicht im Store auffindbar. Erfahrungsgemäß werden die PS Plus-Spiele aber immer um die Mittagszeit herum (gegen 12 Uhr) ausgetauscht. Wer sich jetzt noch die alten Februar-PS Plus-Spiele schnappen will, der muss sich also sputen.

GamePro sperrt natürlich die Äuglein auf und sagt euch wie immer pünktlich Bescheid, wenn ihr eure PS4 zum Download anwerfen dürft.

Das sind die PlayStation Plus-Spiele im März 2020

Wo finde ich die PS Plus-Spiele? Sobald die März-Games verfügbar sind, findet ihr sie im PS Store unter der Rubrik "PS Plus" und "monatliche Spiele".

Lohnen sich die PS Plus-Spiele im März 2020?

Shadow of the Colossus Remake

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Download-Größe: 13.57 GB

13.57 GB Regulärer Preis: 39,99 Euro

39,99 Euro GamePro-Test-Wertung: 88

88 Metacritic-Score: 91

Darum geht's: Im Action-Adventure sind wir als junger Held allein in einer menschenleeren Welt unterwegs auf der Suche nach 16 Kolossen, die wir bezwingen müssen, um unsere Geliebte zu retten. Das Spiel besteht im Grunde ausschließlich aus Bosskämpfen, von denen jeder eine ganz eigene Strategie von uns abverlangt.

Die Unterschiede zum PS3-Original: Bei der PS4-Version handelt es sich um ein vollständiges Remake des originalen Shadow of the Colossus aus dem Jahr 2005, das blitzsaubere Texturen und detalliertere Landschaften und Charaktermodelle mit sich bringt. Inhaltlich hat sich am Spiel hingegen nichts geändert.

27 2 Mehr zum Thema Shadow of the Colossus im Test: Meisterwerk im zweiten Frühling

Für wen lohnt es sich, für wen nicht? Shadow of the Colossus ist ein einzigartiges Abenteuer, das mit den meisten Videospiel-Gepflogenheiten bricht. Ihr solltet weder ein Action-Fest erwarten, noch ein Open World-Spiel, das euch mit etlichen Aufgaben in eine Art Beschäftigungstherapie verwickelt.

Vielmehr lebt das etwa 10 Stunden lange Shadow of The Colossus von den emotionalen wie cleveren Bosskämpfen und der Melancholie, die durch die leere aber wunderschöne Spielwelt entsteht.

Allerdings sind nicht an jeder Stelle die Renovierungsarbeiten geglückt: Eine (immer noch) hakelige Steuerung und wirre Kameraführung trüben die sonst so fantastische Koloss-Jagd etwas.

Sonic Forces

Genre: Jump&Run

Jump&Run Download-Größe: 17.84 GB

17.84 GB Regulärer Preis: 39,99 Euro

39,99 Euro GamePro-Test-Wertung: 59

59 Metacritic-Score: 57

Darum geht's: Sonic Forces ist ein 3D-Action-Plattformer in dem Spieler wie schon in Sonic Generations (2011) den modernen sowie den klassischen Sonic steuern. Erneut muss Segas Videospielikone die Welt vor einem Feldzug des Bösewichts Dr. Eggman retten.

Dabei können wir uns im Charakter-Editor sogar einen eigenen Helden zusammenzimmern, und als Katzen, Hasen, Wölfe oder Bären durch die Levels sausen, wobei jede Art von einer speziellen Fähigkeit profitiert.

8 0 Mehr zum Thema Sonic Forces im Test - An die Wand gerannt

Für wen lohnt es sich, für wen nicht? Auf dem Papier klingt das erstmal gar nicht übel, letztendlich entpuppt sich Sonic Forces aber eher als Niete und dürfte am ehesten nur (wirklich sehr) euphorische Sonic-Enthusiasten abholen.

Der Schwierigkeitsgrad ist insgesamt viel zu niedrig angesetzt, die Bosskämpfe spielen sich dröge und in den Levels sterben wir oftmals so unvermittelt, dass wir frustriert den Controller beiseite legen.

Dem Jump&Run mangelt es aber nicht nur an Spieltiefe, sondern auch an Umfang. 30 Levels klingen auf dem Papier viel, sind aber meistens so fix erledigt, dass wir nach fünf Stunden Spielzeit schon die Credits zu Gesicht bekommen.

Was ist für PS Plus-User im März außerdem interessant?

Neben den Gratis-Spielen können Abonnenten jeden Monat von Rabatten zu bestimmten Marken profitieren, "PS Plus Rewards" nennt Sony diese Aktion. Die neuen Rewards für den Monat März sind bereits bekannt: PS Plus-User bekommen 3 neue Belohnungen.