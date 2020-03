PS Plus April 2020: Darum müsst ihr länger auf die Gratis-Spiele warten

Der März neigt sich dem Ende zu und PS4-Spieler warten sehnsüchtig auf die Bekanntgabe der PS Plus-Spiele des Monats April 2020. Allerdings werden die neuen Games nicht mehr in dieser Woche enthüllt, wie es so mancher User womöglich erwartet. Ein wenig Geduld ist gefragt.

Enthüllungstermin der PlayStation Plus-Spiele für PS4 im April 2020

Datum der Bekanntgabe: Mittwoch, der 1. April 2020

Uhrzeit der Bekanntgabe: 17:30 Uhr

Live-Schaltung der PS Plus-Spiele: Dienstag, der 7. April 2020

So funktioniert Sonys Rhythmus bei der PS Plus-Enthüllung

Warum herrscht gerade Verwirrung? Einige Mitglieder des Online-Service denken gerade, dass die neuen PS Plus-Spiele für den Monat April 2020 bereits in dieser Woche, am 25. März 2020 enthüllt werden. Allerdings basiert dieses Datum auf der fälschlichen Annahme, dass Sony stets am letzten Mittwoch eines Monats das PS Plus-Lineup für den Folgemonat bekannt gibt.

In den meisten Fällen ist das zwar so, tatsächlich richtet sich das Datum der Bekanntgabe des PS Plus-Aufgebots aber immer nach dem Termin ihrer Veröffentlichung.

Was einige nämlich nicht auf dem Schirm haben: Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor macht Sony die jeweiligen Spiele publik. So ergibt sich diesmal eben der 1. April als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am 7. April im Store veröffentlicht werden.

Welche kostenlosen Spiele gibt es gerade bei PS Plus im März 2020?

Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit den PS Plus-Spielen des März-Aufgebots vertreiben:

Lohnen sich die PS Plus-Spiele? Das klären wir in unserem ausführlichen Artikel:

Und was gibt's sonst noch? Mitglieder des Service können außerdem einen Blick auf die aktuellen PS Plus Rewards werfen. Vielleicht lacht euch ja eines der Angebote an. Ansonsten gilt natürlich wie immer: GamePro sperrt die Äuglein für euch auf und sagt euch rechtzeitig Bescheid, sobald die neuen PS Plus-Spiele des Monats April bekannt sind.