PS Plus Essential im April 2023: Gratis-Spiele kommen heute, das ist die ungefähre Uhrzeit

Die neuen PS Plus-Spiele kommen heute in den Store.

Am heutigen Dienstag ist es so weit: Die PlayStation Plus Essential-Spiele des April 2023-Aufgebots werden für entsprechende Abo-Mitglieder im PS Store freigeschaltet und können ohne weitere Zusatzkosten auf PS4/PS5 heruntergeladen werden.



Die PS Plus-Spiele im April 2023 im Überblick:

Meet Your Maker * Größe auf PS4/PS5 circa: zwischen 5 bis 8 GB

* Sackboy: A Big Adventure Größe auf PS4: 35.539 GB Größe auf PS5: 31.812 GB

Tails of Iron Größe auf PS4: 1.758 GB Größe auf PS5 : 935 MB



Ab welcher Uhrzeit sind die PS Plus-April 2023-Spiele verfügbar?

Eine konkrete Uhrzeit für die Freischaltung im PlayStation Store ist nicht bekannt. Allerdings wurden die Bonus-Titel in der Vergangenheit stets zwischen 12 und 13 Uhr mittags im Store freigeschaltet.

Das Highlight in diesem Monat: Sackboy: A Big Adventure

1:52 Sackboy: A Big Adventure - Neuer Trailer stellt die Story des Koop-Abenteuers vor

Darum geht's: Im knuddeligen Sony-Exclusive schlüpft ihr in die Rolle des drolligen PlayStation-Maskottchens Sackboy bzw. Sackgirl, das wir bereits aus den Little Big Planet-Titeln kennen.

Im Gegensatz dazu handelt es sich hierbei allerdings nicht um einen Kreativbaukasten, sondern um ein reines Jump&Run, bei dem ihr mit dem süßen Sackling durch unterschiedliche 3D-Levels hüpft.

Das ist das Besondere: Die Highlights des PS4- und PS5-Spiels sind die mit Charme und Kreativität vollgestopften Musiklevels sowie der Koop-Modus, bei dem ihr mit bis zu drei weiteren Personen lokal oder online durch die Levels hüpft.

