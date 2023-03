PS Plus Essential im April 2023: Alle neuen Gratis-Spiele und ihre Downloadgrößen

So viel Platz benötigt ihr für die PS Plus Essential-Spiele im April 2023.

Sony hat am vergangenen Mittwoch die neuen PS Plus Essential-Spiele für den Monat April 2023 enthüllt, die ihr euch mit entsprechendem Abo in wenigen Tagen ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt. Twitter-Kanal "PlayStation Game Size" hat jetzt die dazugehörigen Downloadgrößen geteilt.

Diese Spiele gibt's im April bei PS Plus und so groß sind sie

Meet Your Maker * Größe auf PS4/PS5 circa: zwischen 5 bis 8 GB

* Sackboy: A Big Adventure Größe auf PS4: 35.539 GB Größe auf PS5: 31.812 GB

Tails of Iron Größe auf PS4: 1.758 GB Größe auf PS5 : 935 MB



*Da der Multiplayer-Shooter Meet Your Maker erst am 4. April, also direkt zur Freischaltung der neuen PS Plus-Spiele, erscheint, lässt sich die Größe des Titels bislang nur schätzen.

Ab wann sind die PS Plus-Spiele für April 2023 verfügbar? Ihr könnt die neuen Titel des Essential-Aufgebots in der nächsten Woche aus dem PS Store herunterladen. Sie werden am Dienstag, den 4. April zwischen 12 und 13 Uhr freigeschaltet. GamePro wird euch pünktlich darüber informieren, sobald die Spiele zum Download bereitstehen.

Welche Spiele ihr im März 2023 mit dem Extra- oder Premium-Abo bekommt, führen wir in der unteren GamePro-Übersicht für euch auf. Die Extra- und Premium-Titel für April 2023 werden hingegen erst in der Mitte des neuen Monats enthüllt.

Die PlayStation Plus Essential -Spiele im April 2023 in der Trailer-Show

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

