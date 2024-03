PS Plus Essential im April 2024 - Diese Gratis-Spiele für PS4 und PS5 wünscht sich die Community jetzt, und ihr?

Diese PS Plus-Spiele wünschen sich Fans im April 2024.

Diesen Mittwoch enthüllt Sony die Bonus-Spiele, die sich alle Mitglieder von PS Plus Essential im April 2024 herunterladen können. Kurz vor der offiziellen Bekanntgabe der neuen Titel für PS4 und PS5 teilen Community-Mitglieder im PS Plus-Subreddit ihre Wünsche und Vermutungen.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele im April 2024 enthüllt?

Tag der Enthüllung: Mittwoch, der 27. April 2024

Mittwoch, der 27. April 2024 Uhrzeit: 17:30 Uhr

PS Plus April 2024 - Top-Wunsch der Community

3:00 Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - Der Launch-Trailer zeigt die schicke Grafik des Remasters - Der Launch-Trailer zeigt die schicke Grafik des Remasters

Schauen wir in den aktuellen Wunsch-Thread zu den PS Plus-Spielen im April 2024, dann wird folgendes Spiel am meisten genannt bzw. erntet die meisten Upvotes, nämlich Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion.

Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des Action-RPGs, das ursprünglich vor 2014 für die PSP erschienen ist. Crisis Core erzählt die Vorgeschichte von Final Fantasy 7 und rückt den Shinra-SOLDATEN Zack Fair in den Fokus, den wir bereits als Nebencharakter in FF7 kennengelernt haben.

Der Wunsch kommt natürlich nicht von ungefähr: Vor Kurzem ist Final Fantasy 7 Rebirth erschienen und Fans wollen mehr aus der Welt von FF7. Allein aus Promo-Zwecken für Rebirth ist ein PS Plus-Release von Crisis Core gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber warten wir's ab.

PS Plus Essential im April 2024 - Weitere Wünsche der Community:

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Online-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen GamePro-Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

An dieser Stelle seid natürlich auch ihr gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch für PS Plus April 2024? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare! Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.