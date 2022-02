PS Plus: In Asien gibt es eine Story-Perle anstelle von Ark

Das PS Plus-Lineup für März wurde gestern bekannt gegeben und mit dabei ist unter anderem das Survival-Game Ark: Survival Evolved. Jedoch bekommen nicht alle Regionen das Spiel und stattdessen eine interessante Alternative.

PS Plus in Asien darf sich auf Brothers freuen

Wie Sony im PlayStation Blog (via Reddit) bekannt gegeben hat, wird es in einigen asiatischen Regionen kein Ark: Survival Evolved geben. Stattdessen ist ein anderes Spiel mit im Angebot drin: Brothers: A Tale of Two Sons.

Genre : Adventure

: Adventure Plattformen: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, Mobile

Darum geht's: In Brothers spielt ihr gleichzeitig zwei Brüder, die sich aufmachen, um eine Medizin für ihren totkranken Vater zu finden. Das Besondere an dem Spiel ist die emotionale Geschichte, die auf mehreren Ebenen gleichzeitig erzählt wird. Zudem ist es das erste Spiel von Josef Fares, der danach mit A Way Out und It Takes Two sehr bekannt wurde.

Weiteres Ersatzspiel: In Japan und Korea gibt es zudem noch einmal ein anderes Ersatzspiel für den Dinosaurier-Titel. Dabei handelt es sich um Void Terrarium (stilisiert als void tRrLM();). Das ist ein Adventure-Roguelike von Nippon Ichi Software in dem ihr als Wartungsroboter ein Mädchen auf ihrem Weg in den Zufluchtsort Terrarium begleitet.

Was habt ihr von dem Ersatzspiel? Leider nicht viel. Denn bei uns wird Ark: Survival Evolved weiterhin Teil des Lineups sein. Wenn ihr auf die asiatischen Plus-Spiele zugreifen wollt, dann braucht ihr auch eine aktive Mitgliedschaft in der jeweiligen Region. Da sich die Spiele aber nur alle paar Monate unterscheiden, lohnt sich das kaum. Alle weiteren PS Plus-Spiele für den März 2022 findet übrigens ihr hier:

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen.

Hättet ihr lieber Brothers oder Void Terrarium statt Ark bekommen oder seid ihr glücklich mit unserem Lineup?