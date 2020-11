Seit dem 3. November sind die PlayStation 4-Spiele für alle PS Plus-Mitglieder erhältlich. Wie sich jetzt aber herausgestellt hat, haben Asien und Spanien je ein Bonus-Spiel erhalten, auf das wir verzichten müssen.

Auf diese PS Plus-Spiele muss Deutschland verzichten

Bonus-Spiel in Asien: Völlig überraschend wurde für den asiatischen Raum, zu dem Japan bei Sony nicht dazu zählt, Guilty Gear Xrd Rev 2 hinzugefügt. Das Prügelspiel wurde nicht vorher angekündigt und ist jetzt für alle im asiatischen Raum entweder auf Chinesisch oder Koreanisch erhältlich. Die japanische oder englische Variante gibt es nicht kostenlos.

Bonus-Spiel in Spanien: In Spanien gibt es seit längerem schon jeden Monat ein zusätzliches Spiel. Diese fallen immer unter die Reihe "PlayStation Talents" und sind meist Indie-Spiele von spanischen Entwicklern. So auch das Playlink-Spiel Melbits World.

Im Folgenden stellen wir euch die Bonus-Spiele kurz vor.

Guilty Gear Xrd Rev 2

Genre : Prügelspiel

: Prügelspiel regulärer Preis: 39,99 Euro

Darum geht's: Guilty Gear Xrd Rev 2 ist der aktuellste Ableger der beliebten Prügelspiel-Reihe. In 1 gegen 1-Kämpfen müsst ihr euch unter anderem entweder alleine durch einen Story-Modus oder zu zweit gegeneinander prügeln. Besonders an dem schnellen Gekloppe ist der Stil. Die Umgebung ist eine Mischung aus 2D- sowie 3D-Elementen und erzeugt eine ungewöhnliche Anime-Optik. Dazu kommt ein trashiger aber cooler Rock-Soundtrack.

Melbits World

Genre : Puzzle

: Puzzle regulärer Preis: 14,99 Euro

Darum geht's: Melbit's World steuert ihr nicht über den DualShock 4 sondern über das Handy. Als Playlink-Spiel müsst ihr so entweder alleine oder mit bis drei weiteren Freunden Rätsel lösen. Die kleinen Melbits befinden sich in dreidimensionalen Würfel-Räumen und bewegen sich automatisch auf einem vorgegebenen Pfad.

Ihr bekommt auf eurem Handy zufällig ein oder mehrere interaktive Hindernisse zugeteilt, die ihr so per Touchscreen steuern könnt. Ziel ist es, alle Melbits sicher ins Ziel zu bringen und möglichst die verteilten Sterne für einen besseren Levelabschluss einzusammeln.

Mehr PS Plus-Spiele im November für PS5

Auch wenn bereits alle Titel für die PS4 im November 2020 heruntergeladen werden können, ist mit Gratis-Spielen bei PS Plus noch nicht Schluss. Denn mit dem Release der PS5 gibt es sage und schreibe 21 Spiele, die ihr vom Launch-Tag an kostenlos herunterladen könnt. Welche das sind, zeigt euch GamePro hier:

98 7 Mehr zum Thema PS Plus November 2020-Spiele für PS5/PS4 jetzt erhältlich

Hättet ihr gerne eins der Bonus-Spiele ebenfalls bei PS Plus gehabt oder gefällt euch das Lineup so, wie wir es jetzt bekommen haben?