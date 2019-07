PS Plus August 2019 - Gratis-Spiele bekannt: Was lohnt sich?

Es ist wieder soweit, die kostenlosen PS Plus-Spiele für den August 2019 sind bekannt. Sony hat die PS4-Spiele enthüllt, die sich Abonnenten des Service im kommenden Monat herunterladen können. Welche Titel dabei sind und für wen sie sich lohnen, erfahrt ihr hier.

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im August 2019 erhältlich? Ab dem 6. August 2019 stehen die Titel des neuen Monats zum Download bereit. Bis dahin habt ihr noch die Chance, euch die PS Plus-Spiele für Juli 2019 zu schnappen.

Das sind die neuen Gratis-Games:

WipEout Omega Collection

Genre : Rennspiel

: Rennspiel Download-Größe: 24 GB

24 GB Regulärer Preis: 34,99 Euro

34,99 Euro Unsere Test-Wertung: 85

Die WipEout Omega Collection ist eine grafisch überarbeitete Neuauflage der Gleiter-Rennspiele WipEout HD, WipEout Fury und WipEout 2048. Damit umfasst die Sammlung 26 futuristische Strecken, 48 Schiffe und neun Spielmodi, zu denen Einzel- sowie Mehrspieler-Optionen gehören.

Richtig cool: Die WipEout Omega Collection kommt neben Online-Rennen für bis zu acht Spieler auch mit einem offline Splitscreen-Modus.

Für wen sich WipEout lohnt: Ihr solltet Spaß an anspruchsvollen Arcade-Racern haben und das Gefühl von Geschwindigkeit lieben. Zudem solltet ihr dem futuristischen Stil des Spiels samt dem treibenden Elektro-Soundtrack etwas abgewinnen können. Für Kenner der Originale ist die Omega Collection zudem eine hochwertige Reise zurück in die Vergangenheit.

WipEout Omega Collection im Test

Schick, schnell, von gestern

Sniper Elite 4

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Download-Größe: 33 GB

33 GB Regulärer Preis: 69,99 Euro

69,99 Euro Unsere Test-Wertung: 81

Darum geht's: Scharfschütze Karl Fairburne erledigt Faschisten in Italien. So kurz lässt sich Sniper Elite 4 zusammenfassen. Der Shooter schließt direkt an den dritten Teil an. Dieses Mal geht es im Jahr 1943 in Italien zusammen mit dem lokalen Widerstand gegen die Achsenmächte.

Gekämpft wird unter anderem in mediterranen Städten, Wäldern und Nazi-Großbauten. Insgesamt gibt es 10 Missionen, die in den bislang größten Leveln der Serie spielen. Zudem können Waffen und Spielerfähigkeiten mit Erfahrungspunkten aufgelevelt werden.

Richtig cool: Sniper Elite 4 bietet eine vollständige Story-Kampagne, die auch mit zwei Spielern im Koop gespielt werden kann. Außerdem gibt es mehrere Versus-Multiplayer-Modi und einen Horde-Modus, der ebenfalls einen Zwei-Spieler-Koop bietet.

Für wen sich Sniper Elite 4 lohnt: Ihr wählt in Shootern mit Vorliebe die Klasse des Scharfschützen und plant eure Aktionen gern minutiös im Voraus? Wenn ja, dann solltet ihr euch Sniper Elite 4 nicht entgehen lassen. Bei den Gore-lastigen Kill-Cams solltet ihr zudem keinen schwachen Magen haben, die Tode der Feinde sind nämlich nichts für schwache Nerven.

Sniper Elite 4 im Test

An die Spitze geballert

Was ist PlayStation Plus?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht.

Außerdem erhaltet ihr mit PS Plus regelmäßig Sonderrabatte im PS Store, sowie Gratis-Designs, -Avatare und -Demos.

Was kostet der Service? Aktuell bezahlt ihr für 12 Monate 59,99 Euro, für 3 Monate 24,99 Euro und für einen Monat ab August 2019 neu 8,99 Euro (vorher: 7,99 Euro).

Was sagt ihr zu den Gratis-Spielen in diesem Monat?