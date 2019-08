PS Plus August 2019: Ihr könnt die Gratis-Spiele nun im PS Store laden

Die neuen kostenlosen PS Plus-Spiele für den Monat August 2019 sind ab sofort im PS Store verfügbar. Wer will, der kann sich die neuen kostenlosen PS4-Titel also jetzt herunterladen.

Wir führen die beiden Spiele unten für euch noch einmal samt Download-Größe auf.

Diese PS Plus-Spiele gibt es im August 2019

Wipeout Omega Collection (PS4)

Spaßige Arcade-Racing-Action: Mit Wipeout Omega Collection erwartet euch eine grafisch überarbeitete Neuauflage der Arcade-Rennspiele WipEout HD, WipEout Fury und WipEout 2048. Damit umfasst die Sammlung 26 futuristische Strecken, 48 Schiffe und neun Spielmodi, zu denen Einzel- sowie Mehrspieler-Optionen gehören.

Download-Größe: 24 GB

Sniper Elite 4 (PS4)

Anspruchsvoller Shooter: In Sniper Elite 4 seid ihr als Karl Fairburne während es Zweiten Weltkriegs hinter feindlichen Linien unterwegs, um den Achsenmächten ordentlich in die Suppe zu spucken. Es gibt verschiedene Kampagnen-Missionen, in denen ihr stets mehrere Aufgaben habt. Das Ausschalten von bestimmten Personen etwa oder das Zerstören von kriegswichtigen Anlagen und Waffen des Gegners.

Warum sich der Shooter lohnt, verrät euch Sniper Elite-Fan Tobi in seiner Kolumne.

Download-Größe: 33 GB

Was bringt PS Plus im August noch?

Neben den neuen Gratis-Spielen erhalten PS Plus-Mitglieder auch diesen Monat wieder neue Belohnungen, also Rabatte auf unterschiedliche Marken. Das sind die PS Plus Rewards für August 2019.