PS Plus August 2019 - Möglicher Leak mit Lineup-Hinweisen aufgetaucht

Kurz nach der überraschenden Änderung der Gratis-Spiele für PS Plus im Juli 2019 sind nun schon erste Hinweise auf das Lineup für den kommenden Monat August aufgetaucht. Offiziell ist davon nichts, aber vielleicht erwarten uns in ein paar Wochen zwei Spiele von Electronic Arts.

Der Leak stammt vom afrikanischen Magazin Glitched. Die Seite will Screenshots eines Users zugeschickt bekommen haben, auf denen zwei Spiele mit dem "PS Plus Free"-Logo markiert wurden.

PS Plus August 2019 Lineup: Was sagt der angebliche Leak?

Bei den beiden Titel handelt es sich um

Wie realistisch ist das?

Besonders Star Wars: Battlefront 2 scheint durchaus wahrscheinlich. Immerhin steht Star Wars Jedi: Fallen Order im Herbst auf dem Plan. Es wäre gut möglich, dass EA vor dem Release des Singleplayer-Spiels den eigenen Multiplayer-Shooter noch einmal ins Rampenlicht stellen möchte.

Im Falle von UFC 3 fällt die Einschätzung etwas schwerer. Die MMA-Simulation stammt ebenfalls vom Publisher EA und erschien im Februar 2018. Durch den Fokus auf Kampfsport scheint das Spiel jedoch nicht besonders massentauglich zu sein. Zudem hat PES 2019 gezeigt, dass es Sportspiele mitunter schwer haben können.

Außerdem ist fraglich, ob Sony gleich zwei große Spiele in das PS Plus-Lineup aufnehmen wird. Meist gibt es eher ein größeres Highlight und einen kleineren Titel oben drauf, so wie Detroit: Become Human und Horizon Chase Turbo im Juli. Beide kamen sehr gut an, obwohl Horizon erst misstrauisch aufgenommen wurde. Übrigens sind auch die neuen PS Plus Rewards für Juli 2019 mittlerweile bekannt.

Vorsicht und abwarten. Davon abgesehen solltet ihr ohnehin vorsichtig mit dem angeblichen Leak umgehen. Es könnte sich auch schlicht um einen Anzeigefehler gehandelt haben, oder die Einstellung des "PS Plus Free"-Labels war einfach nur ein Versehen. Die Echtheit der Bilder ist ebenfalls nicht gewährleistet.

Wärt ihr mit Battlefront 2 oder UFC 3 zufrieden?