Das ist ein dickes Ding: Die neuen PS Plus-Spiele für den Monat Juli 2019 sollten eigentlich PES 2019 und Horizon Chase Turbo für uns bereit halten. Das kündigte Sony in der letzten Woche an. Doch nun hat sich das Unternehmen aber überraschend anders entschieden. Anstatt Pro Evolution Soccer bekommen User jetzt ein anderes Gratis-Spiel - und zwar ein PS4-Exklusive.

Das ist das neue PS Plus-Lineup im Juli 2019

Beide Spiele sind ab sofort im PS Store erhältlich und können heruntergeladen werden. Die Titel sind bis zum 5. August 2019 verfügbar.

Das steckt hinter Detroit Become Human

Genre: Adventure

Adventure Download-Größe: 79,99 GB

79,99 GB Unsere Test-Wertung: 80

Darum geht es: Detroit: Become Human ist ein Adventure von David Cage (bekannt für Beyond: Two Souls und Heavy Rain). Ähnlich wie im Film Ex Machina geht es um die Menschlichkeit in Robotern, die kaum mehr von ihren Vorbildern zu unterscheiden sind.

Der New-Neo-Thriller ist in der nahen Zukunft angesiedelt. Dort gehören Androiden zum Alltag und haben bereits in vielen Berufen die Menschen als Arbeitskräfte abgelöst - was zu einer hohen Arbeitslosenrate und folglich auch zu Unmut führt. Im Spiel erleben wir die Geschichten von drei Androiden: Connor, Marcus und Kara.

Jede Entscheidung, zieht Folgen nach sich, so kann jede Mission auf mehrere Arten enden und alle Protagonisten können je nach Spielweise im Lauf der Handlung sterben. Die Steuerung ist im Stil von Heavy Rain minimalistisch und intuitiv gehalten.

Alle Inhalte der Digital Deluxe-Edition:

Das Spiel Detroit: Become Human

ein digitales Artbook

den Soundtrack

PlayStation-Avatare

ein dynamisches PS4-Design

das PS4-Spiel Heavy Rain

Mehr Infos findet ihr im Test zu Detroit Become Human.

Sony entschuldigt sich für Unanehmlichkeiten

Auf dem PS Blog entschuldigt sich Sony derweil für die Verwirrung.

"Wir tauschen die PS Plus-Spiele für Juli aus. In diesem Monat nehmen wir die Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition, zu der auch Heavy Rain gehört, anstelle von Pro Evolution Soccer 2019 in das Juli-Line Up auf. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten."

heißt es dort.

Warum Sony die PS Plus-Spiele konkret ausgetauscht hat, ist unklar. Wir haben Sony um ein Statement gebeten: Den PlayStation-Machern zufolge liege der Änderung eine Unternehmensentscheidung zu Grunde.

Fans äußerte zuvor ihren Unmut über das ursprüngliche Lineup. Sowohl PES 2019 als auch Horizon Chase Turbo stießen bei vielen Usern nicht gerade auf Gegenliebe. Möglicherweise hat sich Sony diese Kritik zu Herzen genommen.