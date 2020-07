Die Enthüllung der PS Plus-Spiele des Monats August 2020 naht, und wie jeden Monat teilen Spieler*innen ihre Wünsche und Vermutungen fürs nächste Lineup im PS Plus-Subreddit. Natürlich ist dabei auch die GamePro-Community gefragt: Welche Titel wünscht ihr euch fürs kommende PlayStation Plus-Aufgebot?

Das sind aktuell die am häufigsten genannten Spiele im PS Plus-Subreddit:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Genre: Jump&Run

Jump&Run GamePro-Testwertung zur PS4-Verison: 80 (Hier geht's zum Test)

Nach insgesamt vier erfolgreichen Remakes beliebter PS1-Klassiker bekommt der Beuteldachs mit Crash Bandicoot 4: It's About Time nun endlich ein komplett neues Abenteuer spendiert. Die Ankündigung des nächsten Teils der beliebten Jump&Run-Reihe nehmen sich Fans zu Anlass, endlich auf einen PS Plus-Auftritt der N. Sane Trilogy zu hoffen.

Das steckt dahinter: Dabei handelt es sich eine Sammlung der Neuauflagen der ersten drei Serienteile der Jump'n'Run-Reihe: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped, die allesamt von ihrem knackigen Schwierigkeitsgrad leben.

Marvel's Spider-Man

Genre: Open World-Action

Open World-Action GamePro-Testwertung: 85 (Hier geht's zum Test)

Mit Spider-Man Miles Morales erscheint Ende 2020 ein Standalone-Spiel für PS5. Deshalb haben wohl viele Lust auf das Hauptspiel von Insomniac Games, das 2018 exklusiv für PS4 erschien.

Darum geht's: Marvel's Spider-Man ist ein Open World-Action-Spiel, in dem wir als Peter Parker/Spidey durch die Häuserschluchten New York Citys schwingen und es mit einer üblen Verbrecherbande, den Inner Demons, aufnehmen.

Hier noch einmal der Hinweis, dass es sich bei den oben genannten Spielen nicht um die tatsächlichen PS Plus-Games des Monats August 2020 handelt, sondern lediglich um Wünsche der Community.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele im August 2020 enthüllt?

Voraussichtlicher Termin: 29. Juli 2020 (Mittwoch)

Voraussichtliche Uhrzeit: um 17:30 Uhr (deutsche Zeit)

Live-Schaltung der PS Plus-Spiele: 4. August 2020 (Dienstag)

Seid ihr Mitglied des kostenpflichtigen Service, könnt ihr euch die Titel dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Ihr seid kein Mitglied? In unserem großen GamePro-FAQ beantworten wir alle Fragen zu PS Plus.

Aktuell könnt ihr noch die PS Plus-Spiele im Juli laden

Hier alle PS Plus-Spiele des Monats Juli 2020 mit Pro und Contra vorgestellt:

57 4 Mehr zum Thema PS Plus Juli 2020-Spiele sind offiziell & es gibt sogar 3 Gratis-Games

Was ist für PS Plus-Mitglieder außerdem interessant?

Neben den Gratis-Spielen bietet Sony jeden Monat neue PS Plus Rewards an. Das sind Rabatte und Boni zu ausgewählten Angeboten. Allerdings wurden die PS Plus Rewards in der Vergangenheit wiederholt von Spieler*innen kritisiert, weil sie nur wenig mit Gaming zu tun haben.

Was sind eure Wünsche und Vermutungen fürs neue PS Plus-Lineup im August 2020?