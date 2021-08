Heute ist es soweit: Die PS Plus-Spiele des Monats August 2021 wandern in den PS Store und können von allen Mitgliedern des Service ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Uhrzeit - Wann sind die Spiele verfügbar? Eine konkrete Uhrzeit kennen wir nicht. In der Vergangenheit wanderten die neuen Spiele stets immer in der Mittagszeit in den PS Store. Zwischen 12 und 13 Uhr dürften die Titel verfügbar sein. GamePro hält für euch Ausschau und wird diesen Artikel updaten, sobald die Spiele verfügbar sind.

Zur Erinnerung - Das sind die PS Plus-Spiele im August 2021:

Das erwartet euch mit den neuen PS Plus-Games

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville: Ein farbenfroher PvP- und PvE-Shooter aus dem Garden Warfare-Universum. Gameplay dazu seht ihr hier:

Tennis World Tour 2: Eine Tennis-Simulation, in der ihr euch als Profi durch Turniere schlagt. Mehr dazu zeigt euch der Launch-Trailer des 2020 veröffentlichten Sportspiels.

Hunter's Arena Legends: Ein Battle Royale-Titel für 30 Spieler*innen, das im antiken Asien angesiedelt ist. Wie genau das aussieht, zeigt euch der Trailer:

PS Plus-Spiele im August 2021 ernten Kritik

Viele Spieler und Spielerinnen zeigten sich nach der Ankündigung allerdings eher enttäuscht vom August 2021-Lineup und äußerten auf Reddit und auch hier in den GamePro-Kommentaren ihren Unmut über die neuen Titel.

GamePro-Mitglied "Lockheart" schreibt unter unserer Ankündigungs-News beispielsweise:

"Für mich wäre dies der schlechteste Monat. Generische Brawler mit 0815 Charakteren mit Fokus auf Multiplayer mag ich nicht. Tennis muss auch nicht sein und plants vs. Zombies ist ja auch mehr Multiplayer. Nach Feierabend mag ich eher für mich alleine was zocken (aktuell zb. A Plague Tale). Hier entscheide allein ich, was ich wann wie schnell erledige. Grundsätzlich spiele ich gern im Multiplayer, aber momentan passts bei mir nicht, demzufolge wird dieser Monat für mich ein großes Nee."

"TomSir79" meint:

"Na dann wird es eben nur Hunter's Arena: Legends für mich. Bleibt aber trotzdem ein ziemlich fader Monat. Ohne dieses Spiel wäre es wahrscheinlich der schlechteste Monat schlechthin geworden."

Und "Durzo" schreibt:

"Joa, ist jetzt für mich eher ein solider Monat, aber es kann ja auch nicht immer ein Knaller dabei sein. Plants werde ich mir aber auf jeden Fall sichern, das wollte ich schon lange Mal ausprobieren."

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen mit passenden Antworten in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.