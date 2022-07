PS Plus-Leak für August 2022 verrät uns einen bombastischen Monat

Gerade einmal Stunden bevor Sony die neuen PS Plus Essential-Spiele für den August 2022 bekannt gibt, wurden die neuen Titel jetzt mal wieder geleakt. Verantwortlich zeichnet sich mit der französischen Seite Dealabs wieder die übliche und bislang sehr verlässliche Quelle. Natürlich handelt es sich dabei dennoch nicht um offiziell bestätigte Spiele, die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch.

Das sind die angeblichen PS Plus-Spiele im August 2022

Laut Leaker billbil-kun von Dealabs erwarten uns diesen Monat wieder drei Spiele, die durchaus einige Fans glücklich machen dürften:

Kein PS5-exklusives Spiel: Erfreulich dürfte für viele Abonnent*innen sein, dass auch diesmal wieder kein Spiel dabei zu sein scheint, dass ausschließlich PS5-Besitzer*innen zur Verfügung steht.

Das sind die Spiele

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Genre : Sportspiel

: Sportspiel Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ist ein Remaster der ersten beiden Teile der Skater-Reihe, die ursprünglich 1999 und 2000 erschienen. Wie schon im Original bekommt ihr auch in den Remastern die 17 Skate-Parkours und alle Skater, zusätzlich aber auch einige Features der Nachfolger. Dabei skatet ihr durch verschiedene Parkours und hakt diverse Ziele ab, um euren Score zu erhöhen. Das können etwa Highscores, Sammelaufgaben oder Tricks sein.

Einen tieferen Einblick bekommt ihr in unserem Test zu den Remastern:

64 7 Mehr zum Thema Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 im Test: Wie früher, nur in schön

Yakuza: Like A Dragon

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: Der neueste Teil der Yakuza-Reihe kommt erstmals ohne Serien-Protagonist Kazuma Kiryu aus. Dafür schlüpft ihr in die Rolle von Ichiban Kazuga und erkundet mit Yokohama eine komplett neue Stadt. Zwar ist das Spiel genauso abgedreht, wie Fans der Action-RPG-Reihe gewohnt sind, ändert aber auch spielerisch einiges. So kommt diesmal statt Echtzeit-Kämpfen ein rundenbasiertes Kampfsystem zum Einsatz, dass an klassische JRPGs erinnert.

Und hier geht's zum GamePro-Test:

46 7 Mehr zum Thema Yakuza: Like a Dragon im Test: Ein verrücktes JRPG-Highlight

Little Nightmares

Genre : Horror-Plattformer

: Horror-Plattformer Plattform: PS4

Darum geht's: In Little Nightmares müssen wir uns als kleines Mädchen unseren Kindheitsängsten stellen. Neben einer düsteren Stimmung erwarten uns im Spiel Plattforming-Einlagen, verschiedene Umgebungsrätsel, mit denen wir das nächste Level freischalten, und übergroße Gegner. Nur mit einem Feuerzeug bewaffnet können wir uns nicht gegen sie wehren und müssen uns deshalb verstecken.

Mehr Infos gibt's im Test:

4 0 Mehr zum Thema Little Nightmares im Test - Ein faszinierender Albtraum mit bösem Erwachen

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den Juli

In wenigen Tagen fliegen die Gratis-Spiele für Juli dann aus dem Abo-Service, um Platz für die neuen Titel im August zu machen. Habt ihr euch die Spiele also noch nicht gesichert, solltet ihr jetzt zuschlagen. Hier findet ihr eine Übersicht der Juli-Spiele für PS Plus Essential.

Was sagt ihr zum Leak für PS Plus im August, ist für euch was dabei?